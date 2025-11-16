Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs Tigre

Desde principios de septiembre, cuando cayó 1-3 ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina, Tigre ha disputado ocho partidos por el Clausura con un saldo de tres victorias y cinco empates. Su última caída en el torneo local data de fines de agosto, cuando perdió 0-1 contra Banfield en el Florencio Sola. Con esta racha de imbatibilidad como respaldo, Tigre buscará dar la sorpresa en La Bombonera y asegurar sus objetivos internacionales.

image

Probables formaciones del duelo

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda. Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Gonzalo Pineiro, Jalil Elías, Sebastián Medina; Ignacio Russo, José Romero. DT: Diego Dabove.

Cómo ver en vivo Boca vs Tigre

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.