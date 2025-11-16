Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs Tigre
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs Tigre por el Torneo Clausura 2025.
En un ambiente de euforia tras la reciente victoria en el Superclásico, Boca recibe a Tigre este domingo a las 20:15 en La Bombonera, en el marco de la 16ª y última jornada del Torneo Clausura. El equipo Xeneize, que no solo se quedó con el triunfo ante River Plate (2-0) sino que también selló su pasaje a la próxima Copa Libertadores, ahora tiene como objetivo prioritario asegurar el primer puesto de la Zona A ante su público. El encuentro contará con el arbitraje de Darío Herrera.
El conjunto dirigido por Claudio Úbeda atraviesa un momento formidable, consolidado por una racha de tres triunfos consecutivos que lo catapultaron a la cima de la tabla con 26 puntos. Esta seguidilla positiva incluye la victoria 3-1 sobre Barracas Central, un agónico 2-1 frente a Estudiantes de La Plata, y el resonante 2-0 obtenido en el Superclásico.
El panorama de clasificación para Boca es sumamente favorable. Una victoria frente a Tigre (actualmente en el cuarto puesto de la Zona A con 22 puntos) le garantizaría al Xeneize el primer lugar de su grupo, volviéndose inalcanzable para sus perseguidores.
Incluso un empate dejaría a Boca en una situación inmejorable, ya que solo una victoria de Unión de Santa Fe sobre Belgrano por una diferencia de ocho goles, o una utópica goleada de Central Córdoba sobre Banfield, podría desplazarlo de la cima. Una derrota, en el peor de los casos, lo haría caer al segundo puesto si Unión gana.
Enfrente, Tigre llega a La Bombonera con ambiciones propias. El equipo dirigido por Diego Dabove se encuentra en zona de clasificación y además está a un paso de sellar su cupo para la próxima Copa Sudamericana. El Matador viene de una victoria por la mínima (1-0) ante Estudiantes de La Plata, un resultado que subraya su gran momento: el equipo de Victoria acumula más de dos meses sin conocer la derrota.
Desde principios de septiembre, cuando cayó 1-3 ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina, Tigre ha disputado ocho partidos por el Clausura con un saldo de tres victorias y cinco empates. Su última caída en el torneo local data de fines de agosto, cuando perdió 0-1 contra Banfield en el Florencio Sola. Con esta racha de imbatibilidad como respaldo, Tigre buscará dar la sorpresa en La Bombonera y asegurar sus objetivos internacionales.
Probables formaciones del duelo
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
- Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Gonzalo Pineiro, Jalil Elías, Sebastián Medina; Ignacio Russo, José Romero. DT: Diego Dabove.
Cómo ver en vivo Boca vs Tigre
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario