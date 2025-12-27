Los jugadores de Boca viajaron a Santa Fe para acompañar a Kevin Zenón en su casamiento
Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos y Leandro Brey fueron algunos de los futbolistas que realizaron el viaje en jet privado.
Kevin Zenón y Sol Amsler celebrarán su boda este viernes por la noche a orillas del río Paraná, en Santa Fe. La llegada de algunos invitados se realizó en un avión privado y quedó registrada en redes sociales por Camila Galante, esposa de Leandro Paredes.
Entre los presentes se destacaron Leandro Paredes, campeón del Mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, Miguel Merentiel, Exequiel “Changuito” Zeballos y el arquero Leandro Brey. También viajaron las parejas de Merentiel y Zeballos, junto con la hija del “Changuito”, todos rumbo a la ceremonia. La asistencia de Paredes generó particular atención por el fuerte vínculo personal que mantiene con Zenón.
La fecha de la boda no fue elegida al azar: coincide con el aniversario de la propuesta de casamiento, realizada la Navidad pasada durante unas vacaciones en México. Además, se ajusta al calendario del plantel, que permanece licenciado por el cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda desde el 9 de diciembre, tras la derrota ante Racing en el Torneo Clausura. Esta planificación permitió que los protagonistas de la celebración pudieran organizar el evento sin interferir con los compromisos deportivos.
Con la mayoría de los futbolistas ya de regreso de sus vacaciones, Boca mantendrá libres los últimos tres días de 2025 y el primero de 2026, ofreciendo un descanso adicional tras el cierre del año futbolístico. El reencuentro oficial del plantel con el cuerpo técnico está programado para el viernes 2 de enero, día en que se realizarán los exámenes médicos y comenzará formalmente la pretemporada, dando inicio a los entrenamientos de cara a los desafíos que se aproximan. Este regreso marcará el inicio de una nueva etapa, con renovadas energías y objetivos claros para el próximo año.
