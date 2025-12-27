Los jugadores de Boca viajaron a Santa Fe para acompañar a Kevin Zenón en su casamiento

Con la mayoría de los futbolistas ya de regreso de sus vacaciones, Boca mantendrá libres los últimos tres días de 2025 y el primero de 2026, ofreciendo un descanso adicional tras el cierre del año futbolístico. El reencuentro oficial del plantel con el cuerpo técnico está programado para el viernes 2 de enero, día en que se realizarán los exámenes médicos y comenzará formalmente la pretemporada, dando inicio a los entrenamientos de cara a los desafíos que se aproximan. Este regreso marcará el inicio de una nueva etapa, con renovadas energías y objetivos claros para el próximo año.