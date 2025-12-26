Sin lugar en Boca y con destino posible en Córdoba: el futuro incierto de Nicolás Orsini

orsini boca.png

Con un rendimiento irregular y escasa continuidad, el atacante no logró replicar el nivel que había mostrado en sus etapas anteriores, lo que derivó en sucesivas cesiones a préstamo, primero a Unión y luego al Calamar. Con el regreso al club una vez finalizado su vínculo con Platense, el panorama no cambió. Desde la dirigencia y el cuerpo técnico ya le comunicaron que no entra en la consideración para el armado del plantel, en un contexto donde Boca busca jerarquizar su ataque y liberar cupos.