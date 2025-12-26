Sin lugar en Boca y con destino posible en Córdoba: el futuro incierto de Nicolás Orsini
El delantero regresó de su préstamo y no entra en los planes del club, mientras Estudiantes de Río Cuarto se posiciona como uno de los interesados en sumarlo.
El mercado de pases encuentra a Boca en pleno proceso de reordenamiento, con la mira puesta en reforzar el plantel para afrontar los desafíos de la próxima temporada y el regreso a la Copa Libertadores. En ese contexto, no solo se analizan incorporaciones, sino también salidas, y uno de los nombres que aparece en ese segundo grupo es el de Nicolás Orsini.
El delantero, que volvió recientemente de su préstamo en Platense, ya fue notificado de que no será tenido en cuenta y deberá buscar un nuevo destino. Orsini llegó a Boca tras una inversión cercana a los 1.750.000 dólares, luego de destacarse en Lanús y Sarmiento. Sin embargo, su paso por el club nunca terminó de consolidarse.
Con un rendimiento irregular y escasa continuidad, el atacante no logró replicar el nivel que había mostrado en sus etapas anteriores, lo que derivó en sucesivas cesiones a préstamo, primero a Unión y luego al Calamar. Con el regreso al club una vez finalizado su vínculo con Platense, el panorama no cambió. Desde la dirigencia y el cuerpo técnico ya le comunicaron que no entra en la consideración para el armado del plantel, en un contexto donde Boca busca jerarquizar su ataque y liberar cupos.
Nicolás Orsini, con un pie fuera de Boca y otro en Córdoba
Esa situación abrió la puerta a nuevas negociaciones y despertó el interés de otros equipos del fútbol argentino. En las últimas horas, se confirmó que Estudiantes de Río Cuarto, recientemente ascendido a la Liga Profesional de Fútbol (LPF), se contactó con la Comisión Directiva xeneize para conocer las condiciones por el delantero de 31 años nacido en Morteros.
Por ahora, no trascendió una respuesta oficial sobre los términos en los que Boca estaría dispuesto a dejarlo partir, aunque el club no pretende desprenderse del jugador a cualquier precio, pese a que no tendrá lugar. Mientras la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme avanza en otras negociaciones, como la compleja situación por Marino Hinestroza, el futuro de Orsini aparece como una cuestión a resolver en el corto plazo.
Los números de Orsini durante su último préstamo ayudan a explicar el escenario. En Platense disputó 22 partidos oficiales, convirtió un gol y aportó una asistencia en 716 minutos en cancha. Además, recibió tres tarjetas amarillas y no fue expulsado. Un registro que, si bien muestra presencia, quedó lejos de lo esperado para un delantero que había llegado a Boca con expectativas más altas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario