Boca define su postura y prepara una oferta para retenerlo: la pelota la tiene Ander Herrera

ander herrera 1

El período de mayor continuidad llegó en el tramo medio del año, cuando acumuló minutos en ocho encuentros consecutivos y logró destacarse en algunos ingresos desde el banco. Sin embargo, nuevas molestias volvieron a marginarlo, limitando su aporte en la recta final de la temporada. A esa incertidumbre se suma que Claudio Úbeda aún no fue ratificado como entrenador para 2026, aunque el propio DT lo tendría en cuenta si continúa.

Mientras evalúa incluso la posibilidad de dejar el fútbol profesional, el experimentado volante tiene sobre la mesa una clara intención del club de la Ribera de retenerlo. La decisión final quedará en manos del jugador, que deberá definir si apuesta a una última experiencia internacional con el objetivo de disputar la Libertadores o si opta por cerrar su carrera lejos de la competencia.