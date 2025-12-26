Boca define su postura y prepara una oferta para retenerlo: la pelota la tiene Ander Herrera
Con el contrato ya finalizado y tras un año atravesado por lesiones, la dirigencia del Xeneize tomó la decisión de hacerle una propuesta al mediocampista español para extender su estadía.
El futuro de Ander Herrera en Boca comienza a aclararse de cara a la temporada 2026. Luego de concluir su contrato y viajar a España para pasar las vacaciones junto a su familia, el mediocampista vasco quedó en el centro de las especulaciones. Sin embargo, desde la dirigencia xeneize ya tomaron una postura definida: la intención es elevarle una propuesta formal para que renueve su vínculo y continúe en el club al menos un año más.
Antes de la licencia otorgada al plantel, Herrera había manifestado que analizaría su continuidad una vez finalizada la temporada. Su contrato no fue extendido automáticamente por las cláusulas estipuladas, por lo que cualquier continuidad dependerá de un nuevo acuerdo. En ese escenario, el plan de Juan Román Riquelme es contar con el futbolista dentro del plantel que afrontará como gran objetivo la Copa Libertadores, un torneo que el español todavía no disputó en su carrera y que aparece como una motivación clave.
La propuesta sería hasta diciembre de 2026 e incluiría una revisión de las condiciones salariales. Además, no se descarta que el nuevo vínculo contemple objetivos vinculados a la cantidad de partidos jugados, un punto sensible teniendo en cuenta que las lesiones condicionaron seriamente su participación durante 2025. A pesar de ese contexto, en el club valoran su experiencia, liderazgo y jerarquía, factores que pesan a la hora de pensar la conformación del plantel.
En las últimas horas, el vasco compartió una imagen junto a sus hijas durante un paseo en España, tapando sus rostros con un corazón azul y otro amarillo, un gesto que fue interpretado como un guiño hacia Boca y que alimentó las especulaciones entre los hinchas. Más allá de esas señales, desde ambas partes reconocen que los contactos existieron solo de manera informal y que aún no se avanzó en una negociación concreta.
El balance deportivo del mediocampista en 2025 estuvo marcado por la irregularidad. De los 44 partidos que disputó Boca en la temporada, Herrera solo pudo estar presente en 17, afectado por una seguidilla de lesiones musculares. Su debut se dio ante Argentino de Monte Maíz y poco después sufrió su primera lesión en el Torneo Apertura. A partir de allí, las recaídas fueron una constante, incluso en momentos clave como la Copa Libertadores, el Superclásico ante River y el Mundial de Clubes.
El período de mayor continuidad llegó en el tramo medio del año, cuando acumuló minutos en ocho encuentros consecutivos y logró destacarse en algunos ingresos desde el banco. Sin embargo, nuevas molestias volvieron a marginarlo, limitando su aporte en la recta final de la temporada. A esa incertidumbre se suma que Claudio Úbeda aún no fue ratificado como entrenador para 2026, aunque el propio DT lo tendría en cuenta si continúa.
Mientras evalúa incluso la posibilidad de dejar el fútbol profesional, el experimentado volante tiene sobre la mesa una clara intención del club de la Ribera de retenerlo. La decisión final quedará en manos del jugador, que deberá definir si apuesta a una última experiencia internacional con el objetivo de disputar la Libertadores o si opta por cerrar su carrera lejos de la competencia.
