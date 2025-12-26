Fuerte interés desde Uruguay por un relegado en Boca: buscan a Brian Aguirre

brian aguirre 2

Esa pérdida de espacio responde a varios factores. El crecimiento sostenido de Exequiel Zeballos modificó el mapa ofensivo y le restó oportunidades, mientras que Claudio Úbeda optó por otras variantes en encuentros clave. A ese panorama se suma un elemento que complica aún más su horizonte: la llegada de Marino Hinestroza, extremo colombiano que ocupará la misma zona del campo y que parte con buenas credenciales.

Por ahora, desde Boca aclaran que no existe una negociación abierta y que solo hubo llamados exploratorios. Sin embargo, el interés de Nacional y Peñarol deja en evidencia que el nombre de Aguirre empieza a circular con fuerza en este mercado, en un contexto donde su continuidad no parece asegurada y su futuro podría definirse lejos de la Bombonera.