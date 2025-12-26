Fuerte interés desde Uruguay por un relegado en Boca: buscan a Brian Aguirre
Nacional y Peñarol hicieron consultas informales por el extremo de 22 años, que perdió protagonismo en el cierre del año y no figura entre las prioridades del cuerpo técnico.
El mercado de pases empieza a moverse alrededor de Boca y no solo en clave de incorporaciones. A medida que se acerca el inicio de un nuevo año deportivo, también surgen escenarios posibles de salidas, especialmente para futbolistas que no lograron consolidarse en la recta final de la temporada. En ese contexto, Brian Aguirre aparece como uno de los nombres que despertó interés fuera del país.
Nacional y Peñarol, los dos clubes más poderosos del fútbol uruguayo, realizaron sondeos para conocer su situación actual en la Ribera. Las consultas llegaron de manera informal, sin ofertas concretas sobre la mesa, pero con una señal clara de interés de ambos lados del Río de la Plata.
Tanto el conjunto tricolor como el aurinegro analizan reforzar sus bandas ofensivas de cara a la próxima temporada y consideran que Aguirre puede ser una opción atractiva por edad, características y recorrido reciente en el fútbol argentino. La falta de continuidad del extremo en los últimos meses alimenta la idea de que Boca podría escuchar propuestas, aunque el escenario económico no resulta sencillo.
El club de la Ribera invirtió 4,6 millones de dólares para adquirir su pase desde Newell’s, una cifra significativa dentro de la política de transferencias actual. Por ese motivo, la dirigencia no tiene previsto desprenderse del jugador por un monto menor, aun cuando no logró afirmarse como titular indiscutido. Esa realidad complica las aspiraciones del Bolso y el Manya, que difícilmente puedan afrontar una compra definitiva en esos valores y, por ahora, solo imaginan alternativas como un préstamo.
Los números de Brian Aguirre en Boca y el motivo por el que quedó relegado
Los números de Aguirre explican parte de la situación. Desde su llegada en 2024, disputó 37 partidos oficiales con la camiseta de Boca, acumuló 1.840 minutos en cancha y aportó cuatro goles y cuatro asistencias. Tuvo pasajes de mayor presencia en el equipo, pero su participación se redujo de manera marcada en el tramo final del año, cuando perdió terreno en la consideración del entrenador.
Esa pérdida de espacio responde a varios factores. El crecimiento sostenido de Exequiel Zeballos modificó el mapa ofensivo y le restó oportunidades, mientras que Claudio Úbeda optó por otras variantes en encuentros clave. A ese panorama se suma un elemento que complica aún más su horizonte: la llegada de Marino Hinestroza, extremo colombiano que ocupará la misma zona del campo y que parte con buenas credenciales.
Por ahora, desde Boca aclaran que no existe una negociación abierta y que solo hubo llamados exploratorios. Sin embargo, el interés de Nacional y Peñarol deja en evidencia que el nombre de Aguirre empieza a circular con fuerza en este mercado, en un contexto donde su continuidad no parece asegurada y su futuro podría definirse lejos de la Bombonera.
