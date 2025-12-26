La insólita medida que tomaron en Chile para 2026 pese a no haber clasificado al Mundial

La medida también se da en un momento delicado para la selección chilena. La Roja atraviesa uno de los períodos más complejos de su historia reciente y viene de finalizar última en las Eliminatorias Sudamericanas bajo la conducción de Ricardo Gareca. Con ese resultado, Chile acumuló su tercer Mundial consecutivo sin clasificación, una racha negativa que contrasta con su última participación en Brasil 2014, cuando el equipo dirigido por Jorge Sampaoli alcanzó los octavos de final y mostró un nivel competitivo que hoy parece lejano.

En ese contexto, la pausa mundialista aparece como una decisión simbólica, que refleja tanto la magnitud del evento como el momento de reflexión que atraviesa el fútbol chileno.