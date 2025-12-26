La insólita medida que tomaron en Chile para 2026 pese a no haber clasificado al Mundial
La ANFP confirmó una interrupción del torneo local durante la Copa del Mundo, una decisión llamativa en un país que no participará del certamen internacional.
El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, comienza a dejar su huella en el fútbol sudamericano incluso antes de que ruede la pelota. En las últimas horas, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) confirmó el fixture completo de la Primera División y sorprendió con una decisión poco habitual: el campeonato tendrá una pausa especial durante la Copa del Mundo, pese a que la selección chilena no logró clasificarse.
El torneo local chileno se desarrollará a lo largo de todo el año, de enero a diciembre, una modalidad pensada para sostener la competencia de manera continua y garantizar contenidos estables para las transmisiones televisivas. Sin embargo, al analizar el calendario en detalle, surge una particularidad que llamó la atención de dirigentes, hinchas y analistas: habrá cuatro meses con apenas una fecha oficial -enero, junio, julio y diciembre- y dos de ellos coincidirán directamente con el desarrollo del Mundial.
Según lo establecido, la fecha correspondiente a junio se disputará antes del inicio formal de la Copa del Mundo, mientras que la jornada de julio quedará programada para los últimos días del certamen. De este modo, el calendario fue diseñado para evitar una superposición directa entre la liga local y el evento futbolístico más importante del planeta, una medida poco frecuente en países que no tendrán selección participante.
La decisión responde, en gran medida, al impacto global que tendrá el Mundial 2026, que contará con 48 selecciones y, al menos por ahora, seis representantes sudamericanos: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia y Ecuador. A ese grupo podría sumarse Bolivia, que aún debe definir su situación en el repechaje. En ese contexto, la ANFP optó por acompañar el fenómeno mundialista y permitir que futbolistas, cuerpos técnicos e hinchas puedan seguir el torneo sin la presión del calendario doméstico.
De todos modos, la pausa no implicará una detención total de la actividad futbolística en Chile. Durante esas semanas, algunos clubes deberán afrontar compromisos correspondientes a la Copa de Chile o la Copa de la Liga, por lo que la competencia no se interrumpirá por completo. Aun así, la reducción del ritmo en la Primera División marca un gesto claro de alineamiento con el calendario internacional.
La medida también se da en un momento delicado para la selección chilena. La Roja atraviesa uno de los períodos más complejos de su historia reciente y viene de finalizar última en las Eliminatorias Sudamericanas bajo la conducción de Ricardo Gareca. Con ese resultado, Chile acumuló su tercer Mundial consecutivo sin clasificación, una racha negativa que contrasta con su última participación en Brasil 2014, cuando el equipo dirigido por Jorge Sampaoli alcanzó los octavos de final y mostró un nivel competitivo que hoy parece lejano.
En ese contexto, la pausa mundialista aparece como una decisión simbólica, que refleja tanto la magnitud del evento como el momento de reflexión que atraviesa el fútbol chileno.
