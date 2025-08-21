Los jugadores de Independiente y la U. de Chile se expresaron tras los violentos incidentes

El mensaje fue replicado por Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Javier Altamirano y los argentinos Lucas Di Yorio y Matías Zaldivia, entre otros integrantes del plantel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/udechile/status/1958391991844135326&partner=&hide_thread=false La CONMEBOL anunció oficialmente la cancelación del partido de vuelta ante Independiente, por lo que quedaremos a la espera de la resolución de la instancia correspondiente.



Sin embargo, en estos momentos, lo deportivo pasa a segundo plano. Nuestra máxima preocupación es conocer… pic.twitter.com/7qW5MX4EOP — Universidad de Chile (@udechile) August 21, 2025

Mientras se aguarda por las sanciones que impondrá Conmebol, desde el organismo deslizaron que la mayor responsabilidad recaería sobre Independiente, como anfitrión del partido y organizador del operativo de seguridad. Entre las posibles medidas se barajan pérdida de partido, suspensión de la localía, multas económicas y hasta la imposibilidad de disputar torneos internacionales en el futuro inmediato.

El Tribunal de Disciplina del organismo que rige al fútbol sudamericano emitirá en los próximos días un comunicado oficial con las penas definitivas, mientras que en el horizonte deportivo ya espera Alianza Lima de Perú para los cuartos de final.