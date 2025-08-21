Los jugadores de Independiente y la U. de Chile se expresaron tras los violentos incidentes
Tras la suspensión del partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana, futbolistas de ambos equipos publicaron mensajes en redes sociales repudiando los hechos.
La noche que debía ser una fiesta de fútbol en Avellaneda terminó en caos. El duelo entre Independiente y Universidad de Chile, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, quedó suspendido por los graves incidentes en las tribunas. Tras horas de tensión, con heridos, destrozos y más de un centenar de detenidos, llegaron los mensajes de los verdaderos protagonistas: los jugadores.
En el lado de Independiente, los que primero alzaron la voz fueron dos futbolistas nacidos en Chile. Felipe Loyola, conmovido por lo vivido, publicó: “Qué lamentable situación, es una pena todo lo que sucedió hoy. No puede tolerarse este nivel de violencia. Me siento destrozado, la seguridad policial no sé dónde estaba. Una pena gigante, todavía no creo lo que vi hoy. Esto no es el fútbol, el deporte no es violencia”.
Por su parte, Pablo Galdames compartió un mensaje cargado de reflexión: “Hoy lo deportivo y el color de las camisetas pasan a un segundo plano. Lo más importante es la salud de la gente que está con riesgos vitales. Nunca seremos más importantes que el de al lado por usar una camiseta diferente. Que este lamentable incidente llame la atención de las autoridades. La violencia no se calma con más violencia. Lo que vivimos hoy no se puede volver a repetir nunca más”.
En tanto, del lado de la U de Chile, todo el plantel decidió publicar un mismo comunicado en redes sociales, manifestando preocupación y solidaridad con sus hinchas que sufrieron agresiones dentro del estadio.
“Como plantel de Universidad de Chile, expresamos nuestra profunda tristeza por lo sucedido en el estadio de Independiente. Estamos preocupados por el estado de salud de todos nuestros hinchas que fueron brutalmente agredidos. No estamos ajenos a ese dolor y esperamos, sinceramente, que estén en buenas condiciones y puedan volver pronto a sus hogares. Lo deportivo queda en segundo plano. Hoy la vida y la salud de los hinchas es lo primero”, reza el texto.
El mensaje fue replicado por Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Javier Altamirano y los argentinos Lucas Di Yorio y Matías Zaldivia, entre otros integrantes del plantel.
Mientras se aguarda por las sanciones que impondrá Conmebol, desde el organismo deslizaron que la mayor responsabilidad recaería sobre Independiente, como anfitrión del partido y organizador del operativo de seguridad. Entre las posibles medidas se barajan pérdida de partido, suspensión de la localía, multas económicas y hasta la imposibilidad de disputar torneos internacionales en el futuro inmediato.
El Tribunal de Disciplina del organismo que rige al fútbol sudamericano emitirá en los próximos días un comunicado oficial con las penas definitivas, mientras que en el horizonte deportivo ya espera Alianza Lima de Perú para los cuartos de final.
