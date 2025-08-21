El gesto de Davoo Xeneize en vivo en su streaming tras la batalla campal en Avellaneda

Davoo Xeneize, uno de los creadores de contenido más populares vinculados al fútbol argentino e hincha de Boca, sorprendió a su audiencia al interrumpir de manera abrupta una de sus transmisiones en vivo en señal de repudio a lo ocurrido en Avellaneda. Con evidente angustia, el streamer le explicó a sus seguidores que no podía continuar con un programa en clave de humor y entretenimiento mientras se conocían las impactantes imágenes de los disturbios.