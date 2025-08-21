El tajante mensaje de Gianni Infantino por los graves incidentes en Independiente-Universidad de Chile
El presidente de la FIFA condenó la violencia en el estadio Libertadores de América y expresó su apoyo a las víctimas de los enfrentamientos. Conmebol ya analiza los pasos a seguir.
Las brutales escenas de violencia que obligaron a suspender el duelo entre Independiente y Universidad de Chile, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, trascendieron rápidamente las fronteras y llegaron a los despachos más importantes del fútbol mundial. Este jueves, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, utilizó sus redes oficiales para condenar el episodio y pidió medidas ejemplares contra los responsables.
“Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires”, escribió el dirigente, visiblemente molesto por lo ocurrido en Avellaneda.
Infantino continuó con un mensaje claro: “La violencia no tiene cabida en el fútbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”.
Además, en el cierre de su comunicado, el presidente del máximo organismo del fútbol mundial se solidarizó con las víctimas y exigió acciones concretas: “Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”.
El nuevo comunicado de Conmebol sobre la violencia en Independiente-U. de Chile
En relación con los acontecimientos ocurridos anoche durante el encuentro entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, la Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio.
La CONMEBOL se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria. En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes.
Finalmente, la Confederación reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse.
