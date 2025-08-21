Imágenes brutales: la violencia en Avellaneda quedó registrada en videos estremecedores

independiente u de chile 3

La violencia no terminó dentro del estadio: en las afueras continuaron las corridas y los incidentes. Algunos hinchas locales incluso invadieron el campo de juego en busca de refugio, mientras jugadores se acercaban a las gradas para asegurarse del estado de sus familias.

Los videos, que circularon de manera masiva, dejaron en evidencia la magnitud de la violencia y abrieron un fuerte cuestionamiento a los controles de seguridad. Lo que debía ser un duelo futbolístico internacional se transformó en una secuencia de escenas salvajes, que quedarán grabadas como una de las páginas más oscuras en el historial de partidos entre clubes sudamericanos.

Los videos de la noche sangrienta en la cancha de Independiente: imágenes sensibles

