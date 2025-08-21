Imágenes brutales: la violencia en Avellaneda quedó registrada en videos estremecedores
Desde butacas y fierros arrojados hasta hinchas golpeados y desnudados, las redes mostraron la crudeza de los incidentes entre Independiente y la U de Chile.
La madrugada posterior al duelo por Copa Sudamericana 2025 entre Independiente y la Universidad de Chile quedó teñida por una serie de videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Lejos de las imágenes oficiales que la Conmebol intentó omitir en la transmisión, los celulares de los hinchas se encargaron de exponer la crudeza de los hechos vividos en el Libertadores de América.
En esas grabaciones se puede observar cómo los fanáticos chilenos, ubicados en el sector superior de la tribuna Pavoni, rompieron baños, encendieron fuego en varias butacas y lanzaron desde la altura todo tipo de objetos hacia la gente local: desde asientos arrancados y fierros hasta inodoros y una bomba de estruendo.
El desconcierto y la falta de respuesta policial generaron una demora en el desalojo, lo que encendió aún más los ánimos. Cuando la tensión parecía llegar a su punto límite, una facción de la barra de Independiente irrumpió para tomar represalias. Lo que siguió fue un enfrentamiento brutal: golpes con palos, corridas desesperadas y escenas de violencia extrema.
Muchos hinchas visitantes fueron alcanzados por los ataques, algunos quedaron ensangrentados, otros fueron despojados de su ropa y hasta se registró a un simpatizante arrojándose al vacío para escapar de los golpes.
La barbarie alcanzó niveles inusitados. Varios registros muestran a fanáticos de la U reducidos, inmóviles en las butacas, mientras recibían palizas en medio de la multitud. El árbitro detuvo momentáneamente el juego, pero recién después decidió suspenderlo cuando el caos ya era incontrolable.
La violencia no terminó dentro del estadio: en las afueras continuaron las corridas y los incidentes. Algunos hinchas locales incluso invadieron el campo de juego en busca de refugio, mientras jugadores se acercaban a las gradas para asegurarse del estado de sus familias.
Los videos, que circularon de manera masiva, dejaron en evidencia la magnitud de la violencia y abrieron un fuerte cuestionamiento a los controles de seguridad. Lo que debía ser un duelo futbolístico internacional se transformó en una secuencia de escenas salvajes, que quedarán grabadas como una de las páginas más oscuras en el historial de partidos entre clubes sudamericanos.
Los videos de la noche sangrienta en la cancha de Independiente: imágenes sensibles
