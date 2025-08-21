Se tiran la pelota: Patricia Bullrich apuntó contra Axel Kicillof tras los incidentes en Independiente

independiente u de chile 1

El partido fue suspendido luego de que varios hinchas visitantes arrojaran objetos y proyectiles desde la tribuna Pavoni Alta hacia la Baja, donde se encontraban simpatizantes de Independiente. De acuerdo con los reportes, varias personas resultaron heridas. Luego miembros de la barrabrava local invadieron el sector visitante y atacaron salvajemente a los hinchas chilenos.

Por su parte, el ministro de Seguridad Bonaerense Javier Alonso responsabilizó hoy a la Conmebol por los gravísimos incidentes en la cancha de Independiente, y señaló que “ninguno de esos protocolos se cumplió”, al explicar que la violencia desatada en las tribunas podría haberse evitado si las advertencias realizadas a tiempo hubieran sido tomadas en cuenta por el club y el delegado de la entidad sudamericana.

“Si el partido se hubiera suspendido a tiempo, estábamos en condiciones de desalojar el estadio sin que ocurriera nada de todo esto, pero no se cumplieron los protocolos. Lo que pasó fue consecuencia de la falta de decisión y del fallo de la seguridad privada”, advirtió el funcionario bonaerense.

