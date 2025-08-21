Se tiran la pelota: Patricia Bullrich apuntó contra Axel Kicillof tras los incidentes en Independiente
Mientras hay una persona internada en estado crítico y pelea por su vida, la ministra de Seguridad intentó sacar rédito político del drama.
En medio del escándalo por los serios incidentes que se vivieron en la noche del miércoles en la cancha de Independiente y mientras un hincha de Universidad de Chile sigue peleando por su vida en el Hospital Fiorito, la ministra de Seguridad de la Nación y candidata a senadora, Patricia Bullrich, intentó capitalizar políticamente el drama en medio de la campaña electoral.
Aunque varios referentes del PRO como Cristian Ritondo y Néstor Grindetti están fuertemente vinculados a la conducción del club de Avellaneda con vínculos con la barra brava, Bullrich apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
A través de un mensaje difundido en la red social X, Bullrich afirmó: “Lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía para recuperar el orden. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien”.
La ministra manifestó además que las autoridades provinciales “conviven con los barras y sus negocios, igual que antes festejaban y trabajaban con los grupos piqueteros que llevaron a la Argentina al desorden”. Y agregó: “Recuperamos el orden una vez, y ahora vamos a hacer lo mismo con los barras bravas, sean de donde sean”.
Bullrich disparó directamente contra el gobernador bonaerense. "El inútil de Kicillof se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente”, disparó.
El partido fue suspendido luego de que varios hinchas visitantes arrojaran objetos y proyectiles desde la tribuna Pavoni Alta hacia la Baja, donde se encontraban simpatizantes de Independiente. De acuerdo con los reportes, varias personas resultaron heridas. Luego miembros de la barrabrava local invadieron el sector visitante y atacaron salvajemente a los hinchas chilenos.
Por su parte, el ministro de Seguridad Bonaerense Javier Alonso responsabilizó hoy a la Conmebol por los gravísimos incidentes en la cancha de Independiente, y señaló que “ninguno de esos protocolos se cumplió”, al explicar que la violencia desatada en las tribunas podría haberse evitado si las advertencias realizadas a tiempo hubieran sido tomadas en cuenta por el club y el delegado de la entidad sudamericana.
“Si el partido se hubiera suspendido a tiempo, estábamos en condiciones de desalojar el estadio sin que ocurriera nada de todo esto, pero no se cumplieron los protocolos. Lo que pasó fue consecuencia de la falta de decisión y del fallo de la seguridad privada”, advirtió el funcionario bonaerense.
