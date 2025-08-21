Bebote Álvarez reapareció tras los incidentes: cargó contra la dirigencia de Independiente
El exlíder de la barra brava del Rojo responsabilizó a Grindetti, Ritondo y a organismos de seguridad por la violencia que obligó a suspender el partido ante la U de Chile.
Pablo “Bebote” Álvarez volvió a aparecer públicamente después de los brutales incidentes que dejaron al fútbol argentino en el centro de la polémica. El exjefe de la barra de Independiente difundió un video en redes sociales en el que apuntó directamente contra la actual conducción del club de Avellaneda y contra los organismos de seguridad.
En su mensaje, cargó principalmente contra el presidente Néstor Grindetti y contra Cristian Ritondo, a quienes vinculó con lo que llamó “la herencia del moyanismo” dentro del club.
Según su versión, la actual comisión directiva y los dirigentes aliados fueron quienes crearon el escenario que derivó en la batalla campal que obligó a suspender el encuentro frente a la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025 tras los incidentes en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini.
El exbarra no se quedó solo en la dirigencia. También cuestionó a la Aprevide, el organismo de seguridad deportiva de la provincia de Buenos Aires, a la que acusó de complicidad. “Es un organismo ensobrado”, denunció Álvarez, sugiriendo que existe connivencia entre autoridades y dirigentes que ponen en riesgo a los hinchas comunes.
Incluso señaló que la habilitación de la parcialidad visitante fue el factor determinante para que estallara la violencia, sumado a la falta de la tradicional red de contención que debería haber protegido a la tribuna.
También apuntó contra el comisario distrital de Avellaneda-Lanús, a quien responsabilizó por no haber previsto la magnitud del choque entre hinchadas. A su entender, el operativo policial fue insuficiente pese a tener los recursos para evitar el desastre. “Pusieron en riesgo la vida de todos, esto pudo haber terminado en una masacre con muertos”, expresó con dureza.
Por último, lanzó un mensaje que sonó más como advertencia que como reflexión: exigió que la Justicia investigue “desde la cúpula de la Comisión Directiva” y reclamó que los responsables terminen presos. La reaparición de Álvarez no pasó desapercibida, en un clima donde la violencia volvió a colocar al fútbol argentino en las portadas del mundo.
