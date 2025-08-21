Bebote Álvarez reapareció tras los incidentes: cargó contra la dirigencia de Independiente

incidentes independiente u de chile

También apuntó contra el comisario distrital de Avellaneda-Lanús, a quien responsabilizó por no haber previsto la magnitud del choque entre hinchadas. A su entender, el operativo policial fue insuficiente pese a tener los recursos para evitar el desastre. “Pusieron en riesgo la vida de todos, esto pudo haber terminado en una masacre con muertos”, expresó con dureza.

Por último, lanzó un mensaje que sonó más como advertencia que como reflexión: exigió que la Justicia investigue “desde la cúpula de la Comisión Directiva” y reclamó que los responsables terminen presos. La reaparición de Álvarez no pasó desapercibida, en un clima donde la violencia volvió a colocar al fútbol argentino en las portadas del mundo.