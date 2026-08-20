Los Leones aplastaron a Nueva Zelanda y se metieron en la segunda fase del Mundial de Hockey 2026

¿Cuándo y contra quién jugarán Los Leones en el Mundial de Hockey?

Con seis puntos, Los Leones avanzaron a la segunda fase. La Albiceleste integrará el Grupo E junto con los dos mejores equipos del Grupo D y otro seleccionado proveniente de su propia zona. El resultado conseguido ante Países Bajos será trasladado a esta instancia.

La conformación definitiva y los cruces específicos quedarán determinados una vez que se complete el partido pendiente entre Países Bajos y Japón. Los dos mejores equipos del Grupo E avanzarán a las semifinales.

Los goles del partido entre Los Leones y Nueva Zelanda en el Mundial de Hockey 2026