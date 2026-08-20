Los Leones aplastaron a Nueva Zelanda y se metieron en la segunda fase del Mundial de Hockey 2026
Argentina reaccionó tras comenzar abajo en el marcador, goleó 7-1 y cerró la fase de grupos con seis puntos. Tomás Domene marcó tres goles y fue una de las figuras.
Los Leones cerraron de la mejor manera su participación en la primera fase del Mundial de Hockey 2026. El seleccionado argentino goleó 7-1 a Nueva Zelanda en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, revirtió un partido que había comenzado cuesta arriba y aseguró su clasificación a la segunda ronda del certamen.
El conjunto oceánico se puso en ventaja durante el primer cuarto a través de Kane Russell, pero Argentina reaccionó rápidamente y terminó imponiendo una diferencia abrumadora. Tomás Domene, con tres goles, fue el máximo anotador del equipo dirigido por el cuerpo técnico argentino, mientras que Bautista Capurro aportó dos tantos. Nicolás Keenan y Tadeo Marcucci completaron la goleada.
El resultado permitió que el seleccionado argentino terminaran la fase de grupos con seis unidades, producto de las victorias frente a Japón y Nueva Zelanda y la derrota ante Países Bajos. Ahora deberán afrontar una segunda etapa en la que buscarán uno de los dos lugares disponibles para las semifinales.
Argentina domina el historial contra Nueva Zelanda
El triunfo también amplió la ventaja argentina en el historial mundialista frente a Nueva Zelanda. Según el registro oficial de la FIH, fue el octavo enfrentamiento entre ambos en Copas del Mundo de mayores: Los Leones acumulan seis victorias, mientras que Nueva Zelanda ganó una vez y hubo un empate.
Argentina se había impuesto anteriormente en 1982, 2002, 2010, 2014 y 2018, además del triunfo conseguido ahora. El empate se produjo en 1986 y la única derrota argentina fue en 2006.
¿Cuándo y contra quién jugarán Los Leones en el Mundial de Hockey?
Con seis puntos, Los Leones avanzaron a la segunda fase. La Albiceleste integrará el Grupo E junto con los dos mejores equipos del Grupo D y otro seleccionado proveniente de su propia zona. El resultado conseguido ante Países Bajos será trasladado a esta instancia.
La conformación definitiva y los cruces específicos quedarán determinados una vez que se complete el partido pendiente entre Países Bajos y Japón. Los dos mejores equipos del Grupo E avanzarán a las semifinales.
Los goles del partido entre Los Leones y Nueva Zelanda en el Mundial de Hockey 2026
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