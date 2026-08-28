El Gobierno activa el tren que le daría conectividad a la ciudad del turismo religioso del norte bonaerense

Convenio estratégico: La Provincia rubricará un acuerdo con la ALAF para evaluar los kilómetros de vías a intervenir, los puntos neurálgicos y las necesidades de material rodante e infraestructura.

La Provincia rubricará un acuerdo con la ALAF para evaluar los kilómetros de vías a intervenir, los puntos neurálgicos y las necesidades de material rodante e infraestructura. Conectividad portuaria e industrial: La traza priorizará unir a las diez ciudades con mayor densidad demográfica fuera del conurbano con los puertos estratégicos de Quequén, Bahía Blanca, La Plata y San Nicolás.

La traza priorizará unir a las diez ciudades con mayor densidad demográfica fuera del conurbano con los puertos estratégicos de Quequén, Bahía Blanca, La Plata y San Nicolás. Empresa mixta: El esquema contempla la participación público-privada a través de un formato empresarial mixto, donde inversores privados financien obras a cambio de la concesión y explotación operativa por un plazo determinado.

El esquema contempla la participación público-privada a través de un formato empresarial mixto, donde inversores privados financien obras a cambio de la concesión y explotación operativa por un plazo determinado. Fomento del arraigo regional: La propuesta apunta a revertir el aislamiento que sufrieron más de cien pueblos tras históricos cierres de servicios, potenciando la logística para la industria y el campo bonaerense.

La ciudad del turismo religioso y las localidades en la mira

Dentro del esquema en desarrollo, San Nicolás de los Arroyos se perfila como uno de los nodos principales a revitalizar. Este polo del norte de la provincia no solo concentra un masivo movimiento de fieles y visitantes por su santuario mariano, sino que además posee un puerto y parques industriales fundamentales para la economía nacional.