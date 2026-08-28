El Gobierno activa el tren que le daría conectividad a la ciudad del turismo religioso del norte bonaerense
La Provincia impulsa un plan ferroviario para conectar puertos y ciudades clave como San Nicolás. Los detalles de la reactivación del tren en Buenos Aires.
El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires comenzó a delinear un ambicioso plan estratégico ferroviario. La iniciativa busca recuperar los ramales de pasajeros y cargas en el interior provincial, restableciendo el servicio de tren en localidades emblemáticas del norte bonaerense que cuentan con gran atractivo turístico y productivo.
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Las claves del plan ferroviario que impulsa el Gobierno bonaerense
El ministro de Transporte provincial, Martín Marinucci, encabeza las negociaciones junto a la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF) para diseñar la iniciativa integral:
- Convenio estratégico: La Provincia rubricará un acuerdo con la ALAF para evaluar los kilómetros de vías a intervenir, los puntos neurálgicos y las necesidades de material rodante e infraestructura.
- Conectividad portuaria e industrial: La traza priorizará unir a las diez ciudades con mayor densidad demográfica fuera del conurbano con los puertos estratégicos de Quequén, Bahía Blanca, La Plata y San Nicolás.
- Empresa mixta: El esquema contempla la participación público-privada a través de un formato empresarial mixto, donde inversores privados financien obras a cambio de la concesión y explotación operativa por un plazo determinado.
- Fomento del arraigo regional: La propuesta apunta a revertir el aislamiento que sufrieron más de cien pueblos tras históricos cierres de servicios, potenciando la logística para la industria y el campo bonaerense.
La ciudad del turismo religioso y las localidades en la mira
Dentro del esquema en desarrollo, San Nicolás de los Arroyos se perfila como uno de los nodos principales a revitalizar. Este polo del norte de la provincia no solo concentra un masivo movimiento de fieles y visitantes por su santuario mariano, sino que además posee un puerto y parques industriales fundamentales para la economía nacional.
Junto a esta localidad, el proyecto prevé abarcar a otros centros urbanos de gran escala y demanda turística o productiva como Mar del Plata, Necochea y Tres Arroyos. El objetivo del Ejecutivo bonaerense es tener lista la primera etapa técnica hacia el último trimestre del año para salir en busca del financiamiento internacional necesario.
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