Concesión eterna: Eduardo Eurnekián, exjefe de Javier Milei, busca controlar los aeropuertos hasta 2066
El empresario busca extender la concesión de Aeropuertos Argentina 2000 por 28 años más. Javier Milei deberá definir el negocio de Eduardo Eurnekián, su exjefe.
Un reciente informe de C5N reveló que el empresario Eduardo Eurnekián solicitó al Gobierno nacional una extensión histórica para continuar operando las terminales de Aeropuertos Argentina 2000. El pedido busca prolongar el millonario contrato hasta el año 2066, lo que dejaría la decisión final en manos del presidente Javier Milei.
A través de una minuciosa investigación emitida en C5N por la periodista Felicitas Bonavitta, se dieron a conocer los pormenores de esta solicitud que impacta directamente en la infraestructura nacional. La compañía administra la abrumadora mayoría de las pistas aéreas del país, y ahora busca garantizarse el control absoluto por casi tres décadas adicionales.
El vínculo entre Javier Milei y el dueño de los aeropuertos
El pedido de extensión del contrato no pasa desapercibido debido al estrecho y prolongado vínculo laboral que existió entre el actual jefe de Estado y el poderoso empresario. Durante el informe televisivo, Bonavitta hizo especial hincapié en esta relación personal que podría influir en la determinación final del Poder Ejecutivo.
- Pasado corporativo: Javier Milei se desempeñó como empleado directo de Corporación América durante 13 años ininterrumpidos, entre los años 2008 y 2021.
- Rol estratégico: En ese extenso período, el hoy Presidente ocupó cargos de alta jerarquía, actuando como economista jefe y asesor financiero para distintas firmas pertenecientes al holding.
- Decisión crucial: Ahora, desde la Casa Rosada, el mandatario tiene el enorme desafío de decidir sobre una prolongación que representa uno de los negocios de infraestructura más rentables de la República Argentina.
- Un mercado concentrado: La periodista describió la situación actual como "un verdadero monopolio" y catalogó a Eurnekián como "el patrón de los cielos", destacando su enorme influencia a nivel global.
Los detalles del acuerdo secreto por la concesión
Actualmente, la empresa de Eurnekián opera 35 terminales provenientes del acuerdo original y otras dos que fueron incorporadas a la red mediante pactos directos. El vencimiento oficial de la explotación está previsto para el año 2038, habiendo recibido ya un beneficio temporal extra durante la pandemia para compensar la drástica caída del tráfico aéreo de pasajeros.
Según la justificación corporativa de la compañía, afirman que necesitan que el Estado les otorgue el manejo de las operaciones hasta 2066 para poder afrontar y garantizar la continuidad de las inversiones en las terminales. En este marco, la investigación periodística arrojó un dato sumamente revelador sobre el accionar oficial en las sombras.
"Desde hace tiempo que funcionarios del gobierno de Javier Milei estaban trabajando de manera secreta en un acta", detalló la comunicadora en la pantalla de C5N. Según esta grave información, el documento destinado a extender el control corporativo ya estaría completamente redactado y únicamente requeriría las firmas de la Secretaría Legal y Técnica, junto con la rúbrica presidencial, para entrar en plena vigencia operativa.
El Gobierno se encuentra ante una encrucijada política determinante para las próximas décadas. El Ejecutivo deberá optar entre avalar silenciosamente la extensión a largo plazo requerida por su exjefe, o, por el contrario, convocar a una licitación pública y transparente que permita el ingreso de nuevos competidores en el mercado.
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