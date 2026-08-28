Concesión eterna: Eduardo Eurnekián, exjefe de Javier Milei, busca controlar los aeropuertos hasta 2066

"Desde hace tiempo que funcionarios del gobierno de Javier Milei estaban trabajando de manera secreta en un acta", detalló la comunicadora en la pantalla de C5N. Según esta grave información, el documento destinado a extender el control corporativo ya estaría completamente redactado y únicamente requeriría las firmas de la Secretaría Legal y Técnica, junto con la rúbrica presidencial, para entrar en plena vigencia operativa.

El Gobierno se encuentra ante una encrucijada política determinante para las próximas décadas. El Ejecutivo deberá optar entre avalar silenciosamente la extensión a largo plazo requerida por su exjefe, o, por el contrario, convocar a una licitación pública y transparente que permita el ingreso de nuevos competidores en el mercado.