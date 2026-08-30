Los Leones vencieron 2-1 a Países Bajos y se quedaron con el bronce en el Mundial de Hockey

Tomás Domene tuvo una primera oportunidad después de una habilitación de Facundo Zárate, pero no pudo convertir. Poco después, la sociedad volvió a aparecer y esta vez terminó en gol.

A los 10 minutos del tercer parcial, Zárate envió la bocha para que Domene consiguiera desviarla y estableciera el 1-0 para Argentina.

La ventaja no pudo mantenerse hasta el final. En el último cuarto, Países Bajos aumentó la presión y consiguió el empate mediante una ejecución de córner corto que Floris Middendorp transformó en el 1-1.

Lejos de conformarse con la igualdad, Argentina volvió a buscar el arco rival y encontró rápidamente una nueva oportunidad.

Después de un despeje en un córner corto, la bocha quedó en poder de Matías Rey, quien sacó el remate que terminó convirtiéndose en el 2-1 definitivo. El gol tuvo además un significado especial para el jugador, que disputó su sexto Mundial con la camiseta argentina.

Los neerlandeses presionaron durante los últimos segundos y tuvieron oportunidades para forzar el empate, pero la defensa de Los Leones consiguió sostener la diferencia hasta el cierre.

El segundo podio mundialista de Los Leones

La medalla obtenida en 2026 tiene un antecedente que ocupa un lugar especial en la historia del seleccionado masculino.

En el Mundial de La Haya 2014, Argentina también llegó hasta las semifinales, instancia en la que perdió 5-1 frente a Australia, que posteriormente se consagró campeón.

En el encuentro por el tercer puesto, Los Leones derrotaron 2-0 a Inglaterra y consiguieron su primera medalla de bronce mundialista.

Aquella generación, dirigida por Carlos "Chapa" Retegui, terminaría protagonizando dos años más tarde el mayor logro de la historia del seleccionado masculino: la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Doce años después de aquel primer podio, Argentina volvió a terminar entre los tres mejores equipos de una Copa del Mundo.

El recorrido de Los Leones en el Mundial 2026

El camino hacia el bronce comenzó en el Grupo A, donde el seleccionado terminó segundo con seis puntos.

Argentina debutó con una victoria 3-0 frente a Japón, luego perdió 3-1 justamente contra Países Bajos y cerró la primera etapa con una contundente goleada 7-1 sobre Nueva Zelanda.

En la segunda fase, disputada bajo un nuevo formato, Los Leones integraron el Grupo E y consiguieron un importante triunfo 3-1 contra Inglaterra, con tres goles de Tomás Domene.

Posteriormente llegó otro partido determinante frente a India. Con tantos de Lucas Toscani, Joaquín Toscani y Nicolás della Torre, más un doblete de Domene, Argentina se impuso 5-3.

El empate 2-2 entre Países Bajos e Inglaterra terminó de confirmar la clasificación argentina a las semifinales.

Allí, Alemania se impuso 2-1 y dejó a Los Leones sin la posibilidad de disputar la final. Sin embargo, el equipo de Lucas Rey todavía tenía la oportunidad de terminar el torneo en el podio y no la desaprovechó.

Los Leones cerraron un Mundial histórico

Argentina había llegado al campeonato ubicada en el séptimo puesto del ranking internacional y después de terminar quinta en la FIH Hockey Pro League 2025/26, competencia en la que consiguió victorias ante selecciones como Países Bajos, Australia, Pakistán e India.

La clasificación al Mundial había llegado gracias a la Copa Panamericana de Montevideo 2025, donde Los Leones se consagraron campeones con números contundentes: ganaron sus cinco partidos, anotaron 47 goles y recibieron solamente uno.

El Mundial 2026 significó además la 15ª participación de Argentina en la máxima competencia de selecciones. En la edición anterior, disputada en Bhubaneswar y Rourkela en 2023, había finalizado en el noveno puesto.

Tres años después, el escenario fue completamente diferente. Los Leones derrotaron al mismo Países Bajos que los había vencido durante la fase inicial y volvieron a conquistar una medalla de bronce mundialista, 12 años después de aquella histórica actuación en La Haya.