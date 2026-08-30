Quién es Sofía Cairó, la figura de Las Leonas que pasó de la universidad a ser campeona del mundo

La oportunidad comenzó a aparecer en 2016, cuando la Asociación de Buenos Aires realizó una convocatoria para formar el seleccionado juvenil provincial. Cada club podía enviar dos representantes a una prueba y Cairó consiguió allí mostrar su potencial ante los entrenadores.

Tres años después llegaría otro momento decisivo. En 2019 disputaba con el seleccionado bonaerense la final del torneo nacional Sub 18 cuando Fernando Ferrara, por entonces entrenador de Las Leoncitas, observó su desempeño y decidió convocarla al equipo juvenil.

Desde entonces comenzó a afianzarse dentro de la estructura de los seleccionados nacionales y participó en diferentes competencias internacionales. Uno de los principales objetivos de aquella etapa fue el Mundial Junior de Sudáfrica, originalmente programado para 2021 y finalmente disputado en 2022 debido a la pandemia.

El crecimiento deportivo le permitió protagonizar una transformación que años atrás parecía lejana. Cairó pasó de comprar una entrada junto a su mamá para mirar a Las Leonas desde la tribuna a vestir la camiseta del seleccionado mayor.

Después de recorrer las categorías juveniles, recibió la convocatoria para disputar los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y desde ese momento comenzó a consolidarse dentro del plantel principal.

El antecedente de Cairó en los Juegos Olímpicos

La definición del Mundial 2026 no fue la primera vez que la jugadora asumió la responsabilidad de ejecutar un penal en un momento determinante.

En los Juegos Olímpicos de París 2024, Cairó fue la encargada de convertir el penal que aseguró la medalla de bronce frente a Bélgica. El festejo posterior junto a sus compañeras se convirtió en una de las imágenes de aquella participación argentina.

Dos años después, la historia volvió a colocarla frente a una situación similar, aunque esta vez con un campeonato mundial en juego.

Ya consolidada en la selección mayor, su despliegue por la banda izquierda y su aporte ofensivo la transformaron en una de las piezas importantes del equipo argentino durante el Mundial 2026.

El otro título que Sofía Cairó consiguió antes del Mundial

Mientras construía su carrera deportiva, Cairó también continuó con sus estudios universitarios. Semanas antes de disputar el Mundial alcanzó otro objetivo: se recibió de licenciada en Publicidad.

La propia jugadora compartió su felicidad por haber podido completar la carrera pese a las exigencias que implica formar parte de un seleccionado de alto rendimiento.

“Entre entrenamientos, viajes, giras, torneos, trabajos y entregas… se logró. Oficialmente Licenciada en Publicidad. Gracias a todos los que me acompañaron en este camino y estuvieron presentes en un momento tan importante para mí. Qué lindo es cumplir objetivos rodeada de gente que quiero y que siempre está”, escribió en su cuenta de Instagram.

Poco después de aquella celebración académica, Cairó viajó con Las Leonas para disputar un torneo que terminaría ubicándola nuevamente en el centro de una definición histórica.

Sofía Cairó y el penal que le dio el Mundial a Las Leonas

Argentina enfrentó a Países Bajos en el estadio Wagener de Amstelveen y debió remontar una final que tuvo al conjunto local en ventaja hasta el último cuarto.

María José Granatto consiguió el 1-1 después de aprovechar un rebote generado tras un córner corto y llevó el partido a la definición mediante penales australianos.

Allí apareció nuevamente Cairó. Junto con la arquera Cristina Cosentino, quien tuvo una actuación determinante tanto durante el encuentro como en la tanda, la jugadora terminó siendo una de las protagonistas de la consagración.

El penal de Sofi Cairo para la consagración de Las Leonaspic.twitter.com/ZTU8AXlCff — minutouno (@minutounocom) August 29, 2026

Las Leonas se impusieron 3-1 en los penales australianos y Cairó convirtió el tanto que terminó de asegurar el tercer campeonato mundial de la historia para Argentina.

El triunfo permitió además que el seleccionado nacional quedara en soledad como el segundo país con más títulos mundiales, con tres conquistas, detrás de Países Bajos, que suma nueve y llegaba después de ganar las últimas tres ediciones.

La victoria también tuvo un valor especial por el historial entre ambos seleccionados. Argentina ya había derrotado a las neerlandesas en las finales de Perth 2002 y Rosario 2010, mientras que Países Bajos se había impuesto en los otros dos enfrentamientos decisivos.

Esta vez, en territorio neerlandés, Las Leonas volvieron a quedarse con el título. Y Sofía Cairó, aquella jugadora que comenzó su recorrido desde un club del ascenso y que apenas semanas antes celebraba su título universitario, fue la encargada de convertir el penal de la consagración mundial.