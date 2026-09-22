Zinedine Zidane citó a Estéban Lepaul en Francia y el goleador eligió a Lautaro Martínez como referente

Convocatoria en Francia, la admiración por Lautaro Martínez y el debut de Zidane

El elogio para el ex-Racing no es casualidad. El Toro viene de consagrarse como el máximo goleador de la Serie A 2025/26 con 17 tantos. Por su parte, Lepaul llega con credenciales similares: viene de ser el Capocannoniere de la Ligue 1 con 21 conquistas vistiendo la camiseta del Rennes, superando a figuras como Joaquín Panichelli y Mason Greenwood. Su vertiginoso ascenso, que incluyó la firma de un contrato hasta 2030 y tres goles en seis partidos en el arranque de la temporada 2026/27, terminó por convencer a Zidane para darle su primera oportunidad en Les Bleus.