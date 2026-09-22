Zinedine Zidane citó a Estéban Lepaul en Francia y el goleador eligió a Lautaro Martínez como referente
El delantero del Rennes integra la primera convocatoria de Zizou para la UEFA Nations League. Tras ser el máximo artillero de la Ligue 1, reveló su admiración por el atacante argentino.
La llegada de Zinedine Zidane al banco de la Selección de Francia arrancó con aires de renovación y sorpresas. De cara al inicio de la UEFA Nations League, el nuevo entrenador galo presentó su primera lista oficial con cinco caras nuevas, entre las que destaca la presencia de Estéban Lepaul. El atacante del Rennes, de 26 años, vive el momento más importante de su carrera y, en sus primeras declaraciones como internacional, tuvo un guiño especial hacia el fútbol argentino.
En conferencia de prensa, el artillero fue consultado por los futbolistas que sigue en su puesto. Si bien mencionó a Kylian Mbappé y Olivier Giroud como referentes de su generación, al analizar el panorama internacional no dudó en incluir al capitán del Inter de Milán. "Me gusta mucho lo que está haciendo Ferran Torres en PSG. Soy un gran admirador de Harry Kane y también me gusta Lautaro Martínez en el Inter entre los que hay hoy en mi posición", aseguró.
Convocatoria en Francia, la admiración por Lautaro Martínez y el debut de Zidane
El elogio para el ex-Racing no es casualidad. El Toro viene de consagrarse como el máximo goleador de la Serie A 2025/26 con 17 tantos. Por su parte, Lepaul llega con credenciales similares: viene de ser el Capocannoniere de la Ligue 1 con 21 conquistas vistiendo la camiseta del Rennes, superando a figuras como Joaquín Panichelli y Mason Greenwood. Su vertiginoso ascenso, que incluyó la firma de un contrato hasta 2030 y tres goles en seis partidos en el arranque de la temporada 2026/27, terminó por convencer a Zidane para darle su primera oportunidad en Les Bleus.
Al referirse a su citación, Zizou destacó que el delantero se ganó el lugar por mérito propio, resaltando su capacidad para desenvolverse en espacios reducidos y aportarle al equipo una variante de ataque diferente. Lepaul compartirá plantel junto a otros debutantes como Guillaume Restes, Andy Diouf, Jérémy Jacquet y Lucas Da Cunha.
El ciclo de Zidane tendrá un inicio cargado de exigencia en la ventana internacional de la Nations League. Francia debutará este viernes 25 de septiembre como visitante frente a Turquía en Izmit y el 28 se medirá contra Bélgica en Bruselas.
Luego, el combinado francés regresará a su país para recibir a Italia el 2 de octubre en el Stade de France y volver a cruzar fuerzas ante los belgas el 5 de octubre. En medio de esta agitada agenda, Lepaul buscará sumar sus primeros minutos en la mayor con el sello del gol como carta de presentación y la inspiración del Toro Martínez como guía.
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