Aunque sin chances de playoffs, Independiente le ganó a Rosario Central en la última fecha del Clausura

Independiente venció ni más ni menos que a Rosario Central, el puntero de la Zona B, con un contundente 1-0 en el Estadio Libertadores de América, en el cierre del Torneo Clausura. El conjunto de Avellaneda llegó entonado tras haber cortado el notable invicto de Riestra, aunque ya no tiene chances de ingresar a los playoffs ni a las copas internacionales.