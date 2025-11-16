Aunque sin chances de playoffs, Independiente le ganó a Rosario Central en la última fecha del Clausura
Con gol de Gabriel Ávalos, el Rojo cerró el certamen doméstico con una sonrisa ganándole al puntero, pese a no poder acceder a la siguiente fase.
Independiente venció ni más ni menos que a Rosario Central, el puntero de la Zona B, con un contundente 1-0 en el Estadio Libertadores de América, en el cierre del Torneo Clausura. El conjunto de Avellaneda llegó entonado tras haber cortado el notable invicto de Riestra, aunque ya no tiene chances de ingresar a los playoffs ni a las copas internacionales.
Por su parte, el Canalla terminó esta primera etapa puntero y con un rendimiento casi perfecto a lo largo del certamen.
El gol del triunfo de Independiente ante Rosario Central
Independiente vs. Rosario Central: resultado en vivo
Formaciones del encuentro
Datos del partido
- Hora: 21.30
- Árbitro: Sebastián Zunino
- VAR: Silvio Trucco
- TV: ESPN Premium
- Estadio: Libertadores de América
