La decisión de Marcelo Gallardo con el plantel de River tras la eliminación ante Racing
El propio DT "millonario" confirmó cómo serán los próximas días, luego de la temprana salida del Torneo Clausura y el cierre de un año sin títulos.
Racing se impuso 3-2 sobre la hora ante River en un partidazo en el Cilindro por los octavos del Torneo Clausura 2025, en el segundo capítulo del denominado clásico del morbo, y tras la eliminación, el entrenador Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa donde, además de mostrarse autocrítico, dio detalles de sus pases a seguir con el plantel.
"Estamos desilusionados por el final del año. Es incómodo y totalmente negativo. Asumo la responsabilidad y me tomaré estos días, como vengo haciendo, para reflexionar y revisar para cambiar", analizó el DT durante la rueda de prensa.
El "Muñeco" reconoció que "el año termina de manera negativa", aunque desestimó la posibilidad de dar un paso al costado, ya que aseguró: "En mi cabeza comenzaré a pensar en cómo seguimos, desde mañana mismo".
En este marco, el entrenador anunció que el plantel tendrá licencia hasta el 20 de diciembre, cuando se comenzaría a preparar la pretemporada. Si bien en las próximas horas se confirmará el calendario, el equipo podría tener dos días libres este martes y miércoles, y hacer un último encuentro el jueves antes de iniciar las vacaciones.
Se descarta que el DT haría una limpieza que podría comenzar a conocerse en los próximos días. Si bien en conferencia no dio indicios, sí aclaró en varias oportunidades que iba a comenzar a planificar el 2026 casi de forma inmediata.
"Me tomaré estos días de reflexión y revisión para cambiar. Esto no va a terminar así. El año termina de forma negativa, pero en mi cabeza ya empiezo a pensar cómo seguimos. Mañana mismo empezaré a trabajar. Es un año totalmente negativo e incómodo”, sostuvo Gallardo.
River cerró el año sin títulos y sin poder competir en los certámenes locales. Quedó eliminado en cuartos de final del Torneo Apertura y en octavos del Clausura, además de la salida con Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores.
