La decisión de Marcelo Gallardo con el plantel de River tras la eliminación ante Racing

"Me tomaré estos días de reflexión y revisión para cambiar. Esto no va a terminar así. El año termina de forma negativa, pero en mi cabeza ya empiezo a pensar cómo seguimos. Mañana mismo empezaré a trabajar. Es un año totalmente negativo e incómodo”, sostuvo Gallardo.

River cerró el año sin títulos y sin poder competir en los certámenes locales. Quedó eliminado en cuartos de final del Torneo Apertura y en octavos del Clausura, además de la salida con Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores.