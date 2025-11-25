Cuáles son las tres chances que le quedan a River para clasificar al repechaje de la Copa Libertadores 2026

Las chances que le quedan a River para ir a la Copa Libertadores 2026

River llegaba a octavos de final con cinco posibilidades de meterse en la Libertadores: salir campeón; que sean campeón Rosario Central, Boca o Argentinos, equipos por encima del "Millonario" en la Tabla Anual; o que sea campeón Lanús, tras haberse consagrado en la Copa Sudamericana.

Ahora bien, tras los recientes resultados, el "Millonario" agotó dos posibilidades: ya no podrá ser campeón, así como tampoco Rosario Central.

Las tres chances que mantiene River:

Que Boca sea campeón del Torneo Clausura

Que Argentinos sea campeón del Torneo Clausura

Que Lanús sea campeón del Torneo Clausura

La mala noticia para el "Millonario" es que de estos tres equipos, solo uno podría llegar a la final, ya que se encuentran del mismo lado de la llave. En tanto, Boca y Argentinos chocan mano a mano por un lugar en semifinales.