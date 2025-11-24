Qué dijo Marcelo Gallardo de Matías Galarza Fonda, el gran apuntado por la eliminación ante Racing
Tras la eliminación, el entrenador de River se mostró autocrítico en la conferencia de prensa, donde desestimó la posibilidad de dar un paso al costado.
Racing se impuso 3-2 sobre la hora ante River en un partidazo en el Cilindro por los octavos del Torneo Clausura 2025, en el segundo capítulo del denominado clásico del morbo, y tras la eliminación, el entrenador Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa, en donde no ocultó su fastidio y respondió cuando le consultaron por el ingreso de Matías Galarza Fonda.
El mediocampista paraguayo ingresó en el complemento, cuando el "Millonario" ganaba 2-1 y se ilusionaba, pero terminó en la foto del gol agónico de Gastón Martiarena, y que comete un insólito error que le permitió a la "Academia" contar con la chance clara en el tercero de los cuatro minutos de adición.
Más allá de que su ingreso fue flojo, como había ocurrido en otros encuentros, el volante termina siendo de los más cuestionados por la conquista de Racing. El futbolista intentó controlar de pecho en el área propia, en vez de despejar, y perdió la pelota generando la jugada clave, que finalizó en el tanto de Martiarena.
Al respecto, Gallardo justificó su ingreso y el de Juan Portillo, al argumentar que optó por "jugadores jóvenes y frescos" por Nacho Fernández y Enzo Pérez, quienes parecían estar cansados.
"Estamos desilusionados por el final del año. Es incómodo y totalmente negativo. Asumo la responsabilidad y me tomaré estos días, como vengo haciendo, para reflexionar y revisar para cambiar", analizó el DT.
En otro tramo de la conferencia, el "Muñeco" reconoció que "el año termina de manera negativa", aunque desestimó la posibilidad de dar un paso al costado, ya que aseguró: "En mi cabeza comenzaré a pensar en cómo seguimos, desde mañana mismo".
"Seguramente he fallado, soy muy autocrítico conmigo. Ha sido un año malo para mi carrera como entrenador, pero he tenido buenos también. Yo no vengo a exponer a nadie. Cuando las cosas no salen soy responsable, así como soy responsable cuando salen", sostuvo Gallardo.
