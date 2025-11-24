Qué dijo Marcelo Gallardo de Matías Galarza Fonda, el gran apuntado por la eliminación ante Racing

En otro tramo de la conferencia, el "Muñeco" reconoció que "el año termina de manera negativa", aunque desestimó la posibilidad de dar un paso al costado, ya que aseguró: "En mi cabeza comenzaré a pensar en cómo seguimos, desde mañana mismo".

"Seguramente he fallado, soy muy autocrítico conmigo. Ha sido un año malo para mi carrera como entrenador, pero he tenido buenos también. Yo no vengo a exponer a nadie. Cuando las cosas no salen soy responsable, así como soy responsable cuando salen", sostuvo Gallardo.