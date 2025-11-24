Detectan altas concentraciones de arsénico en el agua "potable" de numerosas localidades del AMBA

Verde: Menor a 10 ppb

Agua segura para consumir según los valores máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Amarillo: 10 a 50 ppb

Precaución. Se deben completar estudios para decidir si consumiendo agua con estos valores se aumenta la posibilidad de desarrollar cuadros de enfermedades como el HACRE.

Rojo: Mayor a 50 ppb

No consumir para ingesta directa y cocción de alimentos. Reemplazar por otra fuente de agua segura.

mapa arsenico argentina

Qué es el arsénico y cómo afecta a la salud

El arsénico es un elemento de origen natural que se encuentra en la corteza terrestre y conforme el agua fluye a través de determinadas formaciones rocosas, puede disolverse y desplazarse hasta acuíferos subterráneos, arroyos o ríos que eventualmente son fuentes de agua potable.

La ingesta sostenida en el tiempo de aguas contaminadas con arsénico incrementa el riesgo de padecer un cuadro clínico tipificado como Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE). Su falta de tratamiento genera patologías como el cáncer de pulmón, cáncer de laringe, tos crónica y/o persistente y fibrosis pulmonar.