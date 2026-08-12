Los mensajes de apoyo a Lionel Messi tras la muerte de su papá: Colapinto, Neymar y otras figuras
El mundo del fútbol y del deporte acompañó al capitán de la Selección argentina luego de que compartiera una emotiva despedida para Jorge Messi.
Lionel Messi atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de su padre, Jorge Messi. Luego de despedirlo públicamente con una sentida publicación en sus redes sociales, el capitán de la Selección argentina recibió una ola de mensajes de afecto de compañeros, excompañeros, amigos y figuras del deporte.
Entre quienes se hicieron presentes estuvo Cristiano Ronaldo, quien le envió un mensaje de apoyo a Messi. El portugués ya había expresado públicamente sus condolencias y su acompañamiento al futbolista argentino. Uno de los mensajes más destacados fue el de Sergio Agüero, histórico amigo y compañero de Messi en la Selección. El exdelantero le escribió de manera breve, pero contundente: “Te quiero”.
También apareció Neymar, otro de los grandes amigos que Leo cosechó durante su carrera. El brasileño le expresó: “Mucha fuerza para ti y tu familia. Abrazo fuerte”. Desde Inglaterra, David Beckham, actual dirigente del Inter Miami y una de las personas más cercanas a Messi desde su llegada al fútbol estadounidense, también quiso acompañarlo. “Estamos contigo y tu familia, Leo. Siempre”, escribió el inglés.
Franco Colapinto, representante nacional en la Fórmula 1, tampoco quiso quedarse afuera de las muestras de cariño y le dedicó unas palabras al capitán: “Todos con vos siempre”. Entre los futbolistas que acompañaron a Messi también estuvieron Giuliano Simeone, quien escribió “Estamos con vos, Leo”, y Nicolás Paz, que le envió un breve pero sentido “Mucha fuerza Leo”. La extenista argentina Gabriela Sabatini también se sumó a las muestras de apoyo con un mensaje sencillo: “Te abrazo fuerte”.
Por su parte, el humorista y conductor Miguel Granados destacó el vínculo entre Messi y su padre con una frase cargada de emoción: “Muchísima fuerza Leo! Tuviste el padre más orgulloso de su hijo del mundo”. Además de los mensajes escritos, otras figuras del fútbol como Leandro Paredes, Ángel Di María, Cristian “Cuti” Romero, Thiago Almada y Paulo Dybala, entre muchos otros, acompañaron a Messi a través de las redes sociales con corazones y distintas expresiones de afecto.
La emotiva despedida de Messi a su papá
La gran repercusión se produjo después de que Messi compartiera una publicación dedicada a Jorge Messi, en la que recordó a su padre y habló del impacto que tuvo su partida. La despedida no solo conmovió por las palabras que eligió para homenajearlo, sino también porque el futbolista dejó entrever que atraviesa un momento de profunda incertidumbre personal.
“Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, escribió Messi, una frase que generó preocupación y todo tipo de especulaciones sobre su futuro.
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