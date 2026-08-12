Los mensajes de apoyo a Lionel Messi tras la muerte de su papá: Colapinto, Neymar y otras figuras

Los mensajes para Lionel Messi

La emotiva despedida de Messi a su papá

La gran repercusión se produjo después de que Messi compartiera una publicación dedicada a Jorge Messi, en la que recordó a su padre y habló del impacto que tuvo su partida. La despedida no solo conmovió por las palabras que eligió para homenajearlo, sino también porque el futbolista dejó entrever que atraviesa un momento de profunda incertidumbre personal.

“Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, escribió Messi, una frase que generó preocupación y todo tipo de especulaciones sobre su futuro.