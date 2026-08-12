Lionel Messi encendió las alarmas sobre su retiro tras la muerte de su padre: el antecedente de Carlos Tevez
El capitán argentino despidió a Jorge Messi con un emotivo mensaje y dejó una frase que generó dudas sobre cuánto tiempo seguirá jugando.
Lionel Messi volvió a poner en duda su continuidad en el fútbol profesional después de la muerte de su padre, Jorge Messi. Cuatro días después de conocerse el fallecimiento, el capitán de la Selección Argentina publicó una emotiva despedida y dejó una reflexión que abrió interrogantes sobre el momento en que decidirá ponerle punto final a su carrera.
En el mensaje, el futbolista recordó a su padre y destacó el papel fundamental que tuvo a lo largo de toda su vida, tanto en el plano personal como en el desarrollo de su carrera deportiva. Jorge Messi fue una figura central desde sus primeros pasos en el fútbol y durante todo su recorrido profesional. Entre las palabras que escribió, hubo una frase que llamó especialmente la atención: “Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”.
La declaración no significa que Messi haya anunciado su retiro ni que exista una fecha definida para su despedida. Sin embargo, abrió nuevamente el interrogante sobre cuánto tiempo continuará jugando, especialmente después del impacto personal que significó la pérdida de su padre.
Lionel Messi encendió las alarmas sobre su retiro: el antecedente de Carlos Tevez
El antecedente de Carlos Tevez aparece inevitablemente en esta situación. El exdelantero argentino tomó la decisión de retirarse del fútbol profesional después de atravesar la muerte de su padre, Segundo Tevez, ocurrida en febrero de 2021.
El Apache había contado tiempo después que la pérdida modificó completamente su relación con el fútbol y que llegó un momento en el que dejó de encontrarle sentido a continuar jugando: “Era mi mayor fan. Yo me levanto un día y le dije a Vane no juego más. Todo el tiempo me preguntó por qué, si estaba bien, si estaba fuerte, hasta que le dije que dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno”, relató Tevez durante una entrevista con Alejandro Fantino.
El exjugador explicó que su vínculo con su padre estaba profundamente relacionado con su pasión por el fútbol y con la manera en que había vivido su carrera desde pequeño: “Yo tenía 8 años y quien me venía a ver era él. Entonces me levanté y dije no juego más, para nadie. Había perdido a mi fan número uno y eso hizo que no tenga más ganas de jugar”, recordó.
Tevez finalmente anunció su retiro a mediados de 2022, aproximadamente un año después de la muerte de su padre. Su decisión estuvo directamente vinculada con el impacto emocional que le produjo aquella pérdida.
En el caso de Messi, por ahora, no existe ninguna confirmación de que haya tomado una decisión similar. Su mensaje fue una expresión de dolor en un momento personal especialmente difícil y no un anuncio de retiro. Sin embargo, sus propias palabras volvieron a instalar una pregunta que acompaña al final de su carrera: ¿cuánto tiempo más seguirá jugando al fútbol?
Después de haber conseguido prácticamente todos los títulos posibles y de haber atravesado una carrera extraordinaria, el 10 se encuentra en una etapa en la que cada temporada puede acercarlo un poco más a su despedida. La muerte de Jorge Messi, además, agrega un componente emocional que hace todavía más significativa cualquier reflexión del capitán argentino sobre su futuro.
El antecedente del Apache demuestra que una pérdida familiar puede influir profundamente en una decisión de estas características. Pero, por ahora, cualquier especulación sobre el retiro de Messi deberá esperar: el propio futbolista todavía no anunció cuándo será el momento de decir adiós.
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