Lionel Messi encendió las alarmas sobre su retiro tras la muerte de su padre: el antecedente de Carlos Tevez

Nunca es mal momento para emocionarse con este testimonio de Carlos Tévez, afligido completamente por el recuerdo latente de su viejo, durante una charla con @fantinofantino.



“Me levante y dije: ‘no juego más, para nadie. Había perdido a mi fan número uno”.



Ufff. pic.twitter.com/6ow1mKnSzJ — PaseClave (@paseclave__) May 11, 2024

El exjugador explicó que su vínculo con su padre estaba profundamente relacionado con su pasión por el fútbol y con la manera en que había vivido su carrera desde pequeño: “Yo tenía 8 años y quien me venía a ver era él. Entonces me levanté y dije no juego más, para nadie. Había perdido a mi fan número uno y eso hizo que no tenga más ganas de jugar”, recordó.

Tevez finalmente anunció su retiro a mediados de 2022, aproximadamente un año después de la muerte de su padre. Su decisión estuvo directamente vinculada con el impacto emocional que le produjo aquella pérdida.

En el caso de Messi, por ahora, no existe ninguna confirmación de que haya tomado una decisión similar. Su mensaje fue una expresión de dolor en un momento personal especialmente difícil y no un anuncio de retiro. Sin embargo, sus propias palabras volvieron a instalar una pregunta que acompaña al final de su carrera: ¿cuánto tiempo más seguirá jugando al fútbol?

Después de haber conseguido prácticamente todos los títulos posibles y de haber atravesado una carrera extraordinaria, el 10 se encuentra en una etapa en la que cada temporada puede acercarlo un poco más a su despedida. La muerte de Jorge Messi, además, agrega un componente emocional que hace todavía más significativa cualquier reflexión del capitán argentino sobre su futuro.

El antecedente del Apache demuestra que una pérdida familiar puede influir profundamente en una decisión de estas características. Pero, por ahora, cualquier especulación sobre el retiro de Messi deberá esperar: el propio futbolista todavía no anunció cuándo será el momento de decir adiós.