Independiente, ahora sin DT: Julio Vaccari presentó la renuncia tras la caída ante Banfield
A la crisis que vive el club tras su eliminación de Copa Sudamericana por los incidentes ante Universidad de Chile, se le suma esta decisión del entrenador.
Independiente cayó este sábado ante Banfield por 1-0, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Esta derrota, sumada a la eliminación en Copa Sudamericana por decisión de Conmebol tras los incidentes ante Universidad de Chile, hizo estallar una bomba en el Rojo, donde el clima que se vive es candente.
Por esta razón y ante la difícil situación del club de Avellaneda, Julio Vaccari -hasta ahora entrenador de Independiente- decidió renunciar a su cargo una vez finalizado el duelo con el Taladro en el Estadio Libertadores de América.
Los números de Julio Vaccari en Independiente
Nota en desarrollo.-
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario