Independiente, ahora sin DT: Julio Vaccari presentó la renuncia tras la caída ante Banfield

Independiente cayó este sábado ante Banfield por 1-0, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Esta derrota, sumada a la eliminación en Copa Sudamericana por decisión de Conmebol tras los incidentes ante Universidad de Chile, hizo estallar una bomba en el Rojo, donde el clima que se vive es candente.