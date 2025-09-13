Independiente cayó ante Banfield por el Torneo Clausura y agudizó su mal momento

Cómo llegaron Independiente y Banfield a este duelo

Independiente volvió a jugar con su gente en su estadio, aunque con aforo reducido, tras los graves incidentes ante la Universidad de Chile. El "Rojo" buscó sin éxito su primera victoria en el torneo para salir del último puesto de la tabla.

Por su parte, Banfield llegó al partido con un buen presente, ya que venía de vencer 1-0 a Tigre y ha ganado dos de sus últimos tres encuentros. El "Taladro", dirigido por Pedro Troglio, tuvo un comienzo irregular en el campeonato, pero luego mejoró y acumulaba 10 puntos en la tabla previo a este duelo.

El equipo del Sur vendió a su capitán Alexis Maldonado a Belgrano por una cifra cercana a los USD 500.000, además del préstamo de Nicolás Meriano, quien ya se entrena con el equipo.

Formaciones de Independiente vs. Banfield, por el Torneo Clausura

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Julio Vaccari.

Banfield: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Pedro Troglio.

Datos de Independiente vs. Banfield