Independiente cayó ante Banfield por el Torneo Clausura y agudizó su mal momento
El Rojo volvió a jugar en su estadio tras la escandalosa jornada con incidentes por la Copa Sudamericana y un necesitado Taladro no lo perdonó.
Independiente cayó por 1-0 ante Banfield este sábado en Avellaneda, en el partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputó desde las 16.45 horas en el Estadio Ricardo Bochini - Libertadores de América, con arbitraje de Andrés Gariano y televisación de TNT Sports.
Cabe señalar que se trató del regreso del Rojo a su cancha, luego de los incidentes ante Universidad de Chile que lo dejaron afuera de Copa Sudamericana.
Martín Río fue el encargado de darle el triunfo al Taladro, lo que derivó en la renuncia de Julio Vaccari como entrenador de Independiente, en medio de un contexto de crisis. De esta manera, Banfield quedó tercero en el Grupo A, mientras que el Rojo marcha último en el Grupo B.
Independiente vs. Banfield: resultado en vivo
Cómo llegaron Independiente y Banfield a este duelo
Independiente volvió a jugar con su gente en su estadio, aunque con aforo reducido, tras los graves incidentes ante la Universidad de Chile. El "Rojo" buscó sin éxito su primera victoria en el torneo para salir del último puesto de la tabla.
Por su parte, Banfield llegó al partido con un buen presente, ya que venía de vencer 1-0 a Tigre y ha ganado dos de sus últimos tres encuentros. El "Taladro", dirigido por Pedro Troglio, tuvo un comienzo irregular en el campeonato, pero luego mejoró y acumulaba 10 puntos en la tabla previo a este duelo.
El equipo del Sur vendió a su capitán Alexis Maldonado a Belgrano por una cifra cercana a los USD 500.000, además del préstamo de Nicolás Meriano, quien ya se entrena con el equipo.
Formaciones de Independiente vs. Banfield, por el Torneo Clausura
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Julio Vaccari.
Banfield: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Pedro Troglio.
Datos de Independiente vs. Banfield
- Hora: 16.45
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Sebastián Martínez
- Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini
