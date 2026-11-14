Los Pumas estrenaron una camiseta especial para homenajear a los campeones del mundo de México 1986
El seleccionado argentino de rugby lució una indumentaria inspirada en la histórica camiseta que utilizó la Selección de fútbol en el Mundial de México.
Los Pumas sorprendieron con una camiseta especial en su partido frente a Italia, disputado este sábado en Génova por el Nations Championship. La indumentaria tuvo un motivo muy particular: rendir homenaje a los campeones del mundo de México 1986, a cuatro décadas de una de las mayores alegrías deportivas de la historia argentina.
La camiseta fue diseñada por Le Coq Sportif junto con la Unión Argentina de Rugby (UAR) y presentó un cambio significativo respecto del modelo habitual del seleccionado. En lugar de las tradicionales franjas horizontales, lució bastones verticales celestes y blancos, en una clara referencia a la camiseta que utilizó el equipo liderado por Diego Maradona en aquel Mundial.
Cómo es la camiseta especial que usaron Los Pumas
El diseño, denominado "Gala Home", también incluyó pantalón negro, cuello redondo, detalles blancos en los puños y el histórico logo retro de Le Coq Sportif. La prenda fue confeccionada en microfibra 100% poliéster y contó con un sistema antideslizante en el pecho.
Desde la cuenta oficial de Los Pumas explicaron el sentido de la iniciativa con un mensaje dedicado a los protagonistas de aquella conquista: "Celeste cielo. Blanco historia. A 40 años de la gloria del '86, Los Pumas cambian por única vez sus rayas horizontales por las verticales en un homenaje que celebra la memoria, el orgullo y el legado de una generación".
Por su parte, desde la UAR destacaron que la camiseta completa una colección especial y busca reconocer a quienes dejaron una huella en el deporte argentino. "Es una pieza que cierra la cápsula, homenajeando a los héroes del '86 y que nace, ante todo, para decir gracias a quienes dejaron su marca en el deporte argentino", señalaron.
No es la primera vez que Los Pumas apelan a la historia de la Selección argentina para una indumentaria especial. En julio, durante el partido frente a Inglaterra en Santiago del Estero, el equipo había utilizado una camiseta azul inspirada en la que vistió Maradona en México 1986, en alusión a sus inolvidables goles ante los ingleses.
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