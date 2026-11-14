Los Pumas estrenaron una camiseta especial para homenajear a los campeones del mundo de México 1986

Desde la cuenta oficial de Los Pumas explicaron el sentido de la iniciativa con un mensaje dedicado a los protagonistas de aquella conquista: "Celeste cielo. Blanco historia. A 40 años de la gloria del '86, Los Pumas cambian por única vez sus rayas horizontales por las verticales en un homenaje que celebra la memoria, el orgullo y el legado de una generación".