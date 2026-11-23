Su actualidad en Francia, sin embargo, no es la esperada: hasta el momento solamente disputó un partido oficial con el Lille y permanece como suplente del turco Berke Özer.

De todas maneras, Gill no sería la primera opción de River: la principal prioridad de la dirigencia es Yassine Bounou, arquero marroquí de Al-Hilal, aunque las condiciones contractuales complican una posible negociación. Juan Musso y Agustín Rossi también aparecen entre los nombres mencionados.