River busca un arquero ante la posible salida de Santiago Beltrán: quién está en carpeta
La continuidad del juvenil todavía no está asegurada y el guardameta con pasado en San Lorenzo aparece entre las alternativas que analiza el Millonario.
River comenzó a proyectar el armado del plantel para 2027 y uno de los puestos que podría experimentar modificaciones es el arco. La posibilidad de que Santiago Beltrán reciba ofertas desde Europa encendió las alarmas en Núñez y llevó a la dirigencia a evaluar posibles reemplazantes. Entre los nombres que aparecen en el radar del Millonario se encuentra Orlando Gill, arquero paraguayo de 26 años que actualmente juega en el Lille de Francia y que tuvo un destacado paso por San Lorenzo.
Según informó TNT Sports, la búsqueda de un guardameta también estará vinculada con la decisión que tome el Millonario respecto de su próximo entrenador. Si finalmente se produce un cambio en la conducción técnica para la próxima temporada, el club avanzaría en la contratación de un futbolista para ese puesto.
En ese escenario, Gill podría convertirse en una alternativa importante, especialmente si Ramón Díaz termina asumiendo como director técnico. El riojano ya había elogiado al paraguayo cuando todavía defendía el arco del Ciclón: “Un futuro enorme. Los de San Lorenzo me van a matar, yo los quiero mucho, pero me gusta”.
Los números de Orlando Gill y su presente en Francia
El arquero llegó al Lille a mediados de 2026, después de destacarse durante tres temporadas en San Lorenzo. La institución francesa desembolsó cuatro millones de euros por el 50% de su ficha y le ofreció un contrato hasta junio de 2031.
Durante su etapa en el equipo argentino disputó 63 encuentros, recibió 48 goles y consiguió mantener su arco en cero en 30 oportunidades. Además, logró consolidarse en la Selección de Paraguay, con la que participó del Mundial 2026 y tuvo una actuación destacada en la definición por penales frente a Alemania.
Su actualidad en Francia, sin embargo, no es la esperada: hasta el momento solamente disputó un partido oficial con el Lille y permanece como suplente del turco Berke Özer.
De todas maneras, Gill no sería la primera opción de River: la principal prioridad de la dirigencia es Yassine Bounou, arquero marroquí de Al-Hilal, aunque las condiciones contractuales complican una posible negociación. Juan Musso y Agustín Rossi también aparecen entre los nombres mencionados.
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