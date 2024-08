La fuerte crítica del DT de Los Pumas 7s a la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024

En declaraciones a DeporTV, Gómez Cora expresó su descontento con la falta de aire acondicionado en la villa, donde las temperaturas alcanzaban los 35 grados: "No había aire acondicionado. Por el tema de que sea de bajo costo y no contamine, pero la verdad es que no se podía dormir. Los chicos no durmieron las dos primeras noches", afirmó.