Boca quiere a Edwuin Cetré: la postura de Estudiantes

Más allá de la negociación, Cetré es un nombre que despierta atención en Boca por su rendimiento cada vez que enfrentó al club. El colombiano jugó cinco partidos ante el Xeneize, todos con la camiseta de Estudiantes, y logró destacarse en cada cruce. En esos encuentros le convirtió tres goles al Xeneize y fue protagonista en dos eliminaciones mano a mano frente al equipo de la Ribera. Cabe recordar que el delantero no formó parte del último triunfo del Pincha por 2 a 1 ante Boca en el estadio UNO, aunque su historial reciente lo mantiene como un futbolista que suele complicar al Xeneize.