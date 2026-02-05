Boca quiere a Edwuin Cetré: la postura de Estudiantes
Tras la lesión de Zeballos, el Xeneize reactivó contactos con el Pincha y consultó condiciones por el futbolista colombiano, cuyo pase a Brasil se frustró.
La búsqueda de un extremo se convirtió en una prioridad para Boca luego de la reciente lesión de Exequiel Zeballos, que dejó al cuerpo técnico con pocas opciones naturales en ese sector del campo. En ese contexto, desde el club de la Ribera retomaron contactos con Estudiantes y esta vez apuntaron directamente a Edwuin Cetré.
El pasado miércoles se produjo una comunicación entre representantes del Xeneize y dirigentes del Pincha para consultar las condiciones del delantero colombiano, quien se reincorporó a las prácticas bajo las órdenes de Eduardo Domínguez tras su frustrado pase a Athletico Paranaense.
Cetré estaba prácticamente vendido al conjunto brasileño, pero la operación se cayó luego de la revisión médica. Desde Estudiantes explicaron que la transferencia se frustró por “divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones”. En Brasil, en tanto, trascendieron versiones que hablaban de supuestos problemas cardíacos y de rodilla.
Más allá de la negociación, Cetré es un nombre que despierta atención en Boca por su rendimiento cada vez que enfrentó al club. El colombiano jugó cinco partidos ante el Xeneize, todos con la camiseta de Estudiantes, y logró destacarse en cada cruce. En esos encuentros le convirtió tres goles al Xeneize y fue protagonista en dos eliminaciones mano a mano frente al equipo de la Ribera. Cabe recordar que el delantero no formó parte del último triunfo del Pincha por 2 a 1 ante Boca en el estadio UNO, aunque su historial reciente lo mantiene como un futbolista que suele complicar al Xeneize.
Los números de Edwuin Cetré en Estudiantes de La Plata
Desde su llegada en enero de 2024, el colombiano Edwuin Cetré se convirtió en una pieza clave de Estudiantes de La Plata: disputó 85 partidos, marcó 12 goles, entregó 12 asistencias y levantó cuatro títulos (Copa de la Liga, Clausura y dos Trofeos de Campeones).
