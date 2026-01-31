Los Pumas 7's arrancaron en falso en Singapur y quedaron fuera de la pelea por el Oro
Tres derrotas consecutivas ante Australia, Nueva Zelanda y Francia dejaron al equipo argentino sin chances de podio en la tercera etapa del Circuito Mundial.
Los Pumas 7’s no pudieron empezar con el pie derecho su paso por el Seven de Singapur y cerraron la primera jornada con tres derrotas que los dejaron afuera de la lucha por el Oro. La tercera etapa del Circuito Mundial de SVNS arrancó complicada para los dirigidos por Santiago Gómez Cora y ahora solo jugarán por el quinto puesto, el domingo 1 de febrero.
El primer partido frente a Australia marcó el tono de la jornada. El equipo argentino pagó muy caro los errores iniciales y rápidamente se encontró 19-0 abajo en el marcador. Antes de que termine la primera mitad, Marcos Moneta pudo apoyar la primera conquista que le dio mucho aire al equipo. El complemento arrancó muy similar a cómo había terminado la primera parte, Los Pumas 7's consiguieron llegar al ingoal en manos de Santiago Mare, que aprovechó la buena salida para filtrarse en la defensa. A partir de ahí, el conjunto argentino se instaló en territorio Aussie pero la buena defensa de los australianos se hizo presente y llevó a los argentinos a cometer algunos errores que terminó con la derrota.
En el segundo compromiso, ante Nueva Zelanda, los argentinos mostraron intensidad y dominio en los duelos, pero no pudieron sostener la ventaja. El conjunto albiceleste comenzó el compromiso muy metido, siendo el protagonista principal de los duelos y ganando en el punto de contacto. Incluso pudieron ponerse dos tries arriba en el marcador pero los All Blacks 7's fueron implacables en ataque. Los hombres de negro marcaron puntos en cada una de las oportunidades que tuvieron e incluso lo hicieron cuando un jugador de ellos había recibido una tarjeta amarilla. Los tries para los argentinos fueron apoyados por Santino Zangara, Santiago Vera Feld, Marcos Moneta y Eliso Morales. El marcador final fue 26-20 a favor de Nueva Zelanda.
El cierre del primer día trajo la definición del Grupo B frente a Francia. Argentina arrancó con protagonismo: Primero, Eliseo Morales jugó rápido un penal para que Santino Zangara marcara en el ingoal. Poco después, tras una corrida de Marcos Moneta por fuera, Zangara volvió a apoyar en la siguiente fase. Sobre el cierre, Paulin Riva descontó para los europeos, dejando el parcial 10-5”. Pero Francia reaccionó y dio vuelta el marcador. Incluso cuando Zangara firmó su triplete, la última jugada fue letal: Alí Dabo sentenció el triunfo y Parez selló el resultado final con su conversión.
