Los Pumas 7's arrancaron en falso en Singapur y quedaron fuera de la pelea por el Oro

El primer partido frente a Australia marcó el tono de la jornada. El equipo argentino pagó muy caro los errores iniciales y rápidamente se encontró 19-0 abajo en el marcador. Antes de que termine la primera mitad, Marcos Moneta pudo apoyar la primera conquista que le dio mucho aire al equipo. El complemento arrancó muy similar a cómo había terminado la primera parte, Los Pumas 7's consiguieron llegar al ingoal en manos de Santiago Mare, que aprovechó la buena salida para filtrarse en la defensa. A partir de ahí, el conjunto argentino se instaló en territorio Aussie pero la buena defensa de los australianos se hizo presente y llevó a los argentinos a cometer algunos errores que terminó con la derrota.