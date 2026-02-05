El cambio de rumbo de Franco Soldano: de Boca a refuerzo de Patronato

image

El recuerdo de Boca y el regreso al Ascenso

En Boca, Soldano atravesó rachas prolongadas sin convertir, incluso una de más de diez meses, pero supo sostener su lugar entre los titulares gracias a su despliegue y al llamado “trabajo sucio”, clave para el funcionamiento ofensivo del equipo. Además de desempeñarse como centrodelantero, también jugó como volante por derecha, en un experimento de Gustavo Alfaro durante el Superclásico de la Superliga 2019/20, que terminó 0-0 en el Monumental.