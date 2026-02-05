El cambio de rumbo de Franco Soldano: de Boca a refuerzo de Patronato
El delantero acordó su llegada a Patronato como agente libre y buscará el ascenso en la Primera Nacional tras su último paso por Uruguay.
Franco Soldano fue uno de los delanteros de Boca que más reconocimiento obtuvo por su entrega y sacrificio que por su eficacia frente al arco. En sus dos temporadas en el Xeneize convirtió apenas cinco goles, aunque se ganó el aplauso de La Bombonera por su aporte táctico y su incansable trabajo fuera del área.
Tras su salida del club, a mediados de 2021, el atacante pasó por Gimnasia y luego inició un recorrido por el exterior que incluyó experiencias en España, Chile y Uruguay, sin lograr continuidad ni regularidad goleadora. Ahora, con 31 años, apostará a un cambio de aire en el Ascenso.
El delantero acordó de palabra su incorporación a Patronato, que sumará un refuerzo de experiencia con el objetivo de pelear por el ascenso a Primera División. Soldano llegará como agente libre luego de su deslucido paso por Juventud de Las Piedras, donde disputó seis partidos y no convirtió goles.
En Uruguay también vistió la camiseta de Defensor Sporting, con un saldo similar: ocho encuentros sin gritos y una salida prematura. Para encontrar su último gol oficial hay que retroceder al 10 de noviembre de 2024, cuando jugaba en Unión La Calera.
El recuerdo de Boca y el regreso al Ascenso
En Boca, Soldano atravesó rachas prolongadas sin convertir, incluso una de más de diez meses, pero supo sostener su lugar entre los titulares gracias a su despliegue y al llamado “trabajo sucio”, clave para el funcionamiento ofensivo del equipo. Además de desempeñarse como centrodelantero, también jugó como volante por derecha, en un experimento de Gustavo Alfaro durante el Superclásico de la Superliga 2019/20, que terminó 0-0 en el Monumental.
Después de más de una década, Soldano regresará al fútbol argentino que lo vio crecer y destacarse en Unión de Sunchales, donde marcó 26 goles en 55 partidos, y en Unión, con un ascenso y 23 tantos en 98 encuentros. Ahora, Patronato lo espera para firmar contrato hasta diciembre y sumarse a la pretemporada antes del inicio de la Primera Nacional.
