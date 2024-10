Los silbidos de los franceses a Dibu Martínez en la gala del Balón de Oro

A pesar de los abucheos, el "Dibu" se mostró impasible ante la situación y continuó disfrutando del reconocimiento que le otorga su destacada carrera, que incluye la conquista de la Copa del Mundo y su notable desempeño en el Aston Villa. Durante el evento, el arquero tuvo la oportunidad de compartir el escenario con otros grandes del fútbol mundial, pero las reacciones de los aficionados franceses fueron un recordatorio de que algunas rivalidades perduran más allá del terreno de juego.

"No sé si soy una estrella en Francia, aquí no me tratan bien, pero es normal, ganamos el Mundial contra Francia. Es normal la reacción de la gente", expresó en declaraciones al canal oficial.

Embed Los FRANCESES ABUCHEANDO A DIBU MARTINEZ en la gala del Balón de Oro.pic.twitter.com/hi7xzJiRup — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 28, 2024

Qué dijo Dibu Martínez sobre el Balón de Oro 2024

"Es un privilegio estar acá con mi familia, amigos, entrenador de arqueros. Es un día especial, para disfrutar, dedicado a lo que hacemos en el club y la Selección. ¿Puesto 18? Más para un arquero, estar entre los 30. Siempre valen más los goles que las atajadas, pero es un orgullo y un ejemplo para los arqueritos en Argentina", respondió en diálogo con TNT.