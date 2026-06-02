Qué dijo Sergio Goycochea sobre la lesión del Dibu Martínez a días del Mundial 2026

La diferencia entre una fractura y un desgarro, según Sergio Goycochea

Para "Goyco", el cuerpo técnico de Lionel Scaloni debe encender las alarmas por otros averiados de la lista antes que por el arquero titular. Su argumento radica en la naturaleza de la recuperación de un hueso en comparación con un músculo:

“Una vez que se cura la fractura, luego no te lleva al riesgo de una recaída”, explicó el exarquero, diferenciándolo de las complicaciones que arrastran otros futbolistas del plantel. En ese sentido, fue categórico: “A mí me preocupan más las lesiones musculares. A mí me preocupa más una recarga en el aductor”.

Respecto al parate y a la falta de ritmo que pueda llegar a arrastrar Martínez por no poder realizar los trabajos con total normalidad en estos primeros días en Estados Unidos, Goycochea se mostró muy confiado. “No creo que sea un factor determinante. No me preocupa tanto la lesión del Dibu. Él tiene una fortaleza psicológica por encima de la media”, remarcó.

goyco dibu

Dibu Martínez, candidato indiscutido para el debut para Sergio Goycochea

Más allá de ponderar su mentalidad y su temple para sacar adelante situaciones adversas, el actual conductor televisivo llenó de elogios las condiciones técnicas del arquero campeón del mundo, ubicándolo en un pedestal de importancia similar al del capitán del equipo.

“Me gusta el Dibu, tiene actitudes naturales superiores. Hoy sacando a Messi, si te tenés que preocupar por alguien es por el Dibu”, sentenció, dimensionando el peso específico que tiene el jugador dentro de la estructura de la Scaloneta.

Hacia el final de la entrevista radial, de cara al estreno oficial pautado para el martes 16 de junio en el estadio de Kansas City, el exguardameta nacional no dejó margen para las dudas sobre quién se parará bajo los tres palos: “Yo creo que contra Argelia va a atajar el Dibu”, concluyó de manera contundente.