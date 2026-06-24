"Los tengo al lado": el emotivo video de Lionel Messi, con la intimidad del plantel, para cerrar su cumpleaños
Saludó uno por uno a los jugadores, al cuerpo técnico y a los cocineros, y dejó una sentida carta de agradecimiento que conmovió a los hinchas.
Para ponerle el broche de oro a un 24 de junio inolvidable en plena concentración mundialista, Lionel Messi volvió a recurrir a su cuenta de Instagram para publicar un video íntimo que muestra el detrás de escena de los festejos con el plantel y dejar un mensaje cargado de sentimiento para todo el pueblo argentino.
Y sí: si el inicio de su cumpleaños número 39 había sido a pura adrenalina con aquel video entrenando en el gimnasio, el cierre no se quedó atrás en cuanto a emociones.
En la grabación compartida por el "10", se puede observar la calidez y la unión que caracteriza al búnker de la Scaloneta. El astro rosarino se tomó el tiempo de saludar individualmente con abrazos y risas a cada uno de sus compañeros, a los integrantes del cuerpo técnico y al personal de cocina de la delegación.
Uno de los momentos más destacados y risueños del video se dio justamente en la cocina, donde Messi, charlando de forma cómplice con uno de los históricos colaboradores del staff, se puso a hacer memoria y comentó la impresionante cantidad de cumpleaños que lleva pasados concentrando junto a la Selección Argentina a lo largo de sus más de dos décadas de trayectoria.
La carta abierta de Lionel Messi: gratitud, amor y foco mundialista
Acompañando las emotivas imágenes donde también resalta el regalo personalizado que le obsequiaron sus compañeros, el capitán escribió unas líneas que exponen su madurez, su felicidad actual y el compromiso absoluto de cara a los 16vos de final.
"Gracias a mi país y a todo el mundo por tantos saludos. Cada año se superan y me emocionan más", comenzó expresando el rosarino ante las millones de muestras de afecto que inundaron las redes desde temprano.
"Gracias a mi familia y a mis amigos, que están siempre. Y gracias a mis compañeros por este regalo tan especial. Es un placer enorme vivir todo esto y poder compartirlo junto a ustedes. Es algo hermoso salir a competirle a cualquiera sabiendo que los tengo al lado. ¡Gracias, abrazo grande!", cerró con orgullo.
El posteo trepó en cuestión de segundos a lo más alto de las tendencias globales, acumulando millones de interacciones. La frase "es algo hermoso salir a competirle a cualquiera sabiendo que los tengo al lado" caló hondo en el corazón de los fanáticos argentinos, quienes ven en este grupo un nivel de confianza y hermandad ideal para afrontar la fase eliminatoria del Mundial 2026.
Tras haber asegurado la clasificación de forma anticipada, Messi sopló las 39 velitas rodeado de su "otra" familia, dejando en claro que el mejor regalo para él y para todo el país todavía se está cocinando adentro de la cancha.
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