"Los tengo al lado": el emotivo video de Lionel Messi, con la intimidad del plantel, para cerrar su cumpleaños

La carta abierta de Lionel Messi: gratitud, amor y foco mundialista

Acompañando las emotivas imágenes donde también resalta el regalo personalizado que le obsequiaron sus compañeros, el capitán escribió unas líneas que exponen su madurez, su felicidad actual y el compromiso absoluto de cara a los 16vos de final.

"Gracias a mi país y a todo el mundo por tantos saludos. Cada año se superan y me emocionan más", comenzó expresando el rosarino ante las millones de muestras de afecto que inundaron las redes desde temprano.

"Gracias a mi familia y a mis amigos, que están siempre. Y gracias a mis compañeros por este regalo tan especial. Es un placer enorme vivir todo esto y poder compartirlo junto a ustedes. Es algo hermoso salir a competirle a cualquiera sabiendo que los tengo al lado. ¡Gracias, abrazo grande!", cerró con orgullo.

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El posteo trepó en cuestión de segundos a lo más alto de las tendencias globales, acumulando millones de interacciones. La frase "es algo hermoso salir a competirle a cualquiera sabiendo que los tengo al lado" caló hondo en el corazón de los fanáticos argentinos, quienes ven en este grupo un nivel de confianza y hermandad ideal para afrontar la fase eliminatoria del Mundial 2026.

Tras haber asegurado la clasificación de forma anticipada, Messi sopló las 39 velitas rodeado de su "otra" familia, dejando en claro que el mejor regalo para él y para todo el país todavía se está cocinando adentro de la cancha.