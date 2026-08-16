Mirtha Legrand recordó su vínculo con la familia Messi y contó una íntima charla con Jorge antes de su muerte
: La conductora reveló que mantiene una relación cercana con Celia Cuccittini y relató cómo fue su último contacto telefónico con el padre de Lionel Messi.
Mirtha Legrand sorprendió durante una nueva emisión de La Noche de Mirtha al revelar detalles del vínculo personal que mantiene desde hace años con la familia Messi. En medio de una conversación con sus invitados, la conductora recordó especialmente a Jorge Messi y contó una anécdota hasta ahora poco conocida.
La diva explicó que mantiene contacto frecuente con Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, y que ambas suelen hablar por teléfono. Según relató, fue durante una de esas conversaciones, apenas dos meses antes de la muerte de Jorge, cuando tuvo la oportunidad de volver a hablar con él.
La última charla entre Mirtha y Jorge Messi
“Yo me escribo con Celia, nos hablamos por teléfono. Y hace dos meses la llamé para ver cómo estaba. Ella me llama a veces también”, contó Mirtha durante el programa.
En medio de aquella conversación, Celia le habría pedido que esperara unos segundos porque alguien quería saludarla. “En un momento, Celia me dice: ‘Esperá, Mirtha, que te va a saludar Jorge’. Y Jorge tomó el teléfono”, recordó la conductora.
Del otro lado de la línea, Jorge Messi la saludó afectuosamente: “Me dijo ‘Hola, chiquita, ¿cómo estás? Lindo hablar con vos. Bueno, adiós, adiós’”.
La conductora también explicó el particular apodo con el que la familia del futbolista se refiere a ella. “Ellos me dicen ‘Chiquita’”, señaló con una sonrisa.
La anécdota adquirió una especial carga emotiva luego de la muerte de Jorge Messi y permitió conocer un costado íntimo del vínculo que Mirtha mantiene con la familia del capitán argentino.
De esta manera, la conductora recordó aquella breve conversación telefónica y destacó el cariño que existe entre ella y los padres de Lionel Messi, en especial con Celia, con quien aseguró mantener contacto habitual.
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