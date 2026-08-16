Mirtha Legrand recordó su vínculo con la familia Messi y contó una íntima charla con Jorge antes de su muerte

La conductora también explicó el particular apodo con el que la familia del futbolista se refiere a ella. “Ellos me dicen ‘Chiquita’”, señaló con una sonrisa.

La anécdota adquirió una especial carga emotiva luego de la muerte de Jorge Messi y permitió conocer un costado íntimo del vínculo que Mirtha mantiene con la familia del capitán argentino.

De esta manera, la conductora recordó aquella breve conversación telefónica y destacó el cariño que existe entre ella y los padres de Lionel Messi, en especial con Celia, con quien aseguró mantener contacto habitual.