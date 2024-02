Lucas Biglia anunció su retiro del fútbol: "Sufrí mucho a nivel emocional..."

Lucas Biglia anunció su retiro formal del fútbol profesional después de no encontrar ofertas "seductoras" en Europa y adelantó que será entrenador en el corto plazo. "Me gustaría dirigir en Argentina alguna vez. Tomé la decisión de dejar el fútbol. Las ofertas en Europa no me cerraron y tuve ofrecimientos de Argentina, pero preferí no volver por la presión", comentó el exintegrante de la Selección argentina en TyC Sports.