Luis Suárez, en la mira: Inter Miami repudió los incidentes en la Leagues Cup y se esperan sanciones severas

Con Seattle campeón, el cierre del partido quedó marcado por las imágenes del desorden. En medio de la repercusión, Inter Miami decidió fijar su postura este jueves. En un comunicado oficial, la franquicia expresó: “Condenamos los altercados ocurridos tras la conclusión de la final de la Leagues Cup. Estas acciones no reflejan los valores de nuestro deporte, y mantenemos nuestro compromiso de mantener los más altos estándares de deportividad tanto dentro como fuera de la cancha”.