Luis Suárez, en la mira: Inter Miami repudió los incidentes en la Leagues Cup y se esperan sanciones severas
La definición de la Leagues Cup entre Inter Miami y Seattle Sounders terminó con un episodio que sigue generando repercusiones.
El domingo pasado, la final que debía ser una celebración terminó con un enfrentamiento que incluyó agresiones físicas y escenas inesperadas. Luis Suárez, delantero uruguayo y una de las figuras del equipo de Lionel Messi, quedó en el centro de la polémica tras ser señalado por golpear a un rival y, posteriormente, escupir al jefe de seguridad de la institución de Seattle. La transmisión captó el momento y la escena se multiplicó en las redes sociales.
Con Seattle campeón, el cierre del partido quedó marcado por las imágenes del desorden. En medio de la repercusión, Inter Miami decidió fijar su postura este jueves. En un comunicado oficial, la franquicia expresó: “Condenamos los altercados ocurridos tras la conclusión de la final de la Leagues Cup. Estas acciones no reflejan los valores de nuestro deporte, y mantenemos nuestro compromiso de mantener los más altos estándares de deportividad tanto dentro como fuera de la cancha”.
El mensaje agregó además que la institución se encuentra “trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios de la Leagues Cup y la MLS para garantizar que la situación se aborde adecuadamente”.
Cabe señalar que la prensa estadounidense reaccionó con dureza. Analistas, periodistas y ex jugadores de la Major League Soccer manifestaron su rechazo a lo ocurrido. Alexis Lalas, ex defensor de la selección de Estados Unidos y actual comentarista sostuvo: “Prefiero recibir un puñetazo antes que un escupitajo”. Taylor Twellman calificó la actitud como “inexcusable”, mientras que Hérculez Gómez, exfutbolista y hoy analista televisivo, señaló que “la conducta no sorprende, pero sí indigna”, aludiendo al historial del uruguayo.
