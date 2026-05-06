Luis Suárez se ofreció para regresar a la Selección de Uruguay en la previa del Mundial 2026

Sin embargo, habiendo pasado la tormenta y con el equipo ya clasificado a la Copa del Mundo (donde integrará el Grupo H junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudita), Suárez bajó el tono del conflicto y aclaró su postura ante los medios: "Obviamente que uno siendo uruguayo jamás le diría que no a la Selección. En su momento di un paso al costado porque veía que tenía que darle lugar a los jóvenes. Después dije cosas que no tenía que haber dicho, no era el momento justo, pero ya me disculpé con los que me tenía que disculpar en su momento".