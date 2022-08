Aseguran que Luis Suárez jugará en Estados Unidos tras el Mundial de Qatar 2022

Hernández, quien no jugará el mundial al no ser citado por el entrenador argentino Gerardo Martino, DT del equipo nacional mexicano, no renovará con los angelinos y la franquicia tiene la mira puesta en Suárez.

Luis Suárez Copa Sudamericana

El exdelantero de Barcelona, Liverpool y Atlético de Madrid es el principal objetivo del Galaxy para enero del 2023, recordando que el uruguayo actualmente actúa en Nacional para mantenerse en forma para Qatar 2022, tras haber estado muy cerca de jugar en River de no ser eliminado por Vélez en la Copa Libertadores.

Hernández cobra 7.200.000 dólares anuales siendo uno de los futbolistas mejor pagados de toda la MLS junto al también mexicano Carlos Vela, y una cifra similar o incluso más alta recibiría Suárez.