Luis Ventura recibió el alta tras la brutal agresión en el Ascenso: "Me pudo haber matado"

Luis Ventura reapareció públicamente tras haber sido víctima de una violenta agresión este domingo en el partido de la Primera C entre Victoriano Arenas, club del que es mánager, y Central Ballester. “A mí no me van a correr”, advirtió con firmeza en diálogo con los medios que se acercaron al lugar, luego de recibir el alta médica en la Clínica Trinidad de Palermo.