Luquitas Rodríguez dio detalles de la pelea del Turco García en su programa

Fue el propio Luquitas Rodríguez quien reveló los escandalosos detalles de la pelea. “Camisetas Nani, como lo conocen ustedes, que se llama Tati, estaba tirando sus pizpireteadas, sus chistardiums. Estaba tirando de la soga, quizás sin saberlo, no lo sé“, comenzó.

Luquitas Rodríguez contó todo lo que pasó en el programa del Turco García

pelea turco garcia

Y continuó: “En un momento (Tati) le dice...yo cito, no maten al mensajero. Abro comillas: ‘Encima este te quiere coger a tu mujer’. Y el Turco García se enoja, uno diría que con justicia, ¿no?, y decide tirarle un vaso lleno de gaseosa pomelo, no es que recurre a la violencia. A Martín (Coscu) lo empapa y le mancha en su totalidad el conjunto que tenía”.

El relato realizado por Luquitas a través de su canal de Twitch subió de nivel. “La mesa se dio cuenta de que un límite se había cruzado y que eso ya no estaba dentro de los márgenes. Creo que Camisetas Nani vuelve a hacer un comentario o algo así y el Turco toma la decisión unilateral de arrojar un vaso vacío. Se lo tira”, detalló.

Luego, el streamer continuó: “Ahí Camiseta Nani, Poleras Nani, se para y lo va a buscar. Y el Turco se para también. Nunca lo vi así en mi vida. Me di cuenta de que la situación se iba a las piñas, pero yo no quería levantarme e irme antes de que se consumaran las piñas. No había chances a esa altura de un llamado a la reflexión o de pedidos de disculpas. Era una bomba nuclear”.

“Como empiezan las peleas en el colegio, el Turco García lo empuja y ahí ya estaba. Camisetas Nani se la bancó. Ahí es donde yo percibo la violencia y tomo la decisión (de irme)”, relató respecto a lo que se vio en el video que se hizo viral, en el que se puede percibir cómo Rodríguez se para y se aleja de del cruce entre el conductor y su invitado.