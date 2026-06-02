Luquitas Rodríguez reflexionó sobre el femicidio de Agostina Vega y llamó a los hombres a repensar su rol

El streamer también pidió que este tipo de espacios no sean interpretados como una acusación, sino como una oportunidad para revisar conductas y generar conciencia. "Que no pensemos en estos espacios como algo que nos señala o algo que es amenazador, sino que realmente usemos ese espacio y pensemos quiénes somos", sostuvo.

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En la misma línea, destacó la importancia del autoconocimiento y de analizar cómo se construyen los vínculos cotidianos. "Siempre es bueno el autoconocimiento y pensar también en los que tenemos al lado y el lugar que ocupamos en nuestro universo social, familiar y vincular", agregó.

Tras agradecer a la audiencia, el conductor dio paso a la pausa del programa. Su mensaje no tardó en viralizarse en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron la invitación a reflexionar sobre el rol de los hombres frente a la violencia de género y la necesidad de involucrarse activamente en estos debates.