La Selección Argentina encendió la ilusión con una nueva y emotiva producción rumbo al Mundial 2026

También ocupa un lugar central la figura de Diego Armando Maradona, cuya presencia aparece en distintos momentos del recorrido visual. Uno de los guiños más comentados es una recreación de la icónica obra "La Creación de Adán", de Miguel Ángel, donde las figuras tradicionales son reemplazadas por Diego y Lionel Messi, uniendo simbólicamente a los dos máximos ídolos de la historia reciente del fútbol argentino.

La producción avanza mientras el colectivo comienza su recorrido por paisajes que evocan la geografía nacional. En paralelo, la banda sonora aporta una fuerte carga emotiva. Se escuchan fragmentos de relatos de la histórica final frente a Francia en Qatar 2022, especialmente aquellos momentos que inmortalizaron la consagración en la definición por penales. Esos sonidos funcionan como un puente entre el recuerdo de la última conquista y la ilusión de repetir la hazaña en suelo norteamericano.

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El objetivo del video parece claro: reforzar la sensación de unidad y combatir la percepción de que todavía no existe un clima mundialista tan marcado como en otras ediciones. Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entienden que la proximidad del torneo ya merece una movilización emocional acorde a la importancia del evento. Por eso eligieron un mensaje que apunta directamente al corazón de los hinchas y que busca recordar que el sueño de volver a ser campeones está más vigente que nunca.

La publicación fue acompañada por una frase que sintetiza el espíritu de toda la campaña: "Unidos por un mismo sueño, ponemos primera y arrancamos". Con esa consigna, la Selecta comenzó oficialmente su viaje hacia la Copa del Mundo. Un recorrido que estará cargado de expectativas, recuerdos recientes y la esperanza de volver a escribir una página histórica para el fútbol nacional.