Con las mentiras de Fernando Marín, el macrismo busca instalar las SA en el fútbol argentino

Marín: miente, miente, que algo queda

Macri exposición LATE Fernando Marín, De Andreis, Guillermo Andino, Macri y Antonia

En una extensa entrevista que brindó al diario La Nación, quedaron expuestas muchas mentiras de Fernando Marín, quién llegó al colmo de asegurar que fue él el inventor de la famosa frase de Mostaza Merlo, "paso a paso".

Consultado sobre el Racing campeón, un equipo que es obra completa de Mostaza Merlo y de los jugadores, Martín aseguró: "Lo predije cuando nos salvamos de la Promoción contra Colón en Santa Fe, con el gol de Milito, en nuestro primer campeonato, el Clausura 01. Ese día pensé: ¡Esto viene para bien'. Era una intuición. Y le dije a Merlo: 'Nos salvamos, y ahora te voy a decir una frase popular en inglés: step by step'. Sí, paso a paso, se la dije esa noche".

Mostaza jamás fue a buscar, si se lo dijo, que significaba "step by step". Pero si se sabe que a ese partido en Santa Fe no viajó Marín ni ninguna autoridad de Blanquiceleste porque tenían decidido echar a Merlo. El despido lo iba a ejecutar el coordinador del plantel de ese tiempo, el mismo de ahora, Miguel Rosello.

Luego de sumar fracasos deportivos y económicos para Racing, no para los empresarios de Blanquiceleste que hicieron negocios espectaculares, como vender a un jugador (Mariano González) en 800 mil dólares y al día siguiente revenderlo en 6 millones de euros, llegó el fracaso de la SA en la Academia.

El título de 2001 y jugar en estado de sitio

fernando marín

En diciembre de 2001 el país estaba prendido fuego, había caído Fernando De la Rúa, despedido por su mano derecha Hernán Lombardi antes de subir al helicóptero, y se había suspendido el campeonato cuando Racing estaba por salir campeón.

Según Marín, en esos tiempos de caos, en una cena con Mauricio Macri se le ocurrió que llame a quién era Presidente de la Nación en ese momento, Ramón Puerta, para que permita que Racing juegue ante Vélez y así lograr el campeonato. Y que gracias a eso se pudo disputar el encuentro en Liniers. Falso.

El partido se jugó por dos motivos: fue Julio Grondona el que llamó a Puerta y logró la autorización. Cuando ésta se logró, Futbolistas Argentinos Agremiados rechazó de plano la posibilidad de jugar pero cambiaron de un día para otro luego de una visita de la barra brava de Racing a Sergio Marchi. Cuenta la leyenda que el jefe de la barra de ese tiempo puso un revólver arriba de un escritorio y dijo "se juega sí o sí".

fernando-marin.jpg

Mauricio Macri, luego de ser elegido Presidente de la Nación, nombró Director de Fútbol Para Todos a Fernando Marín: "El fútbol seguirá siendo gratis", fue lo primero que dijo el exgerenciador de Racing. Obviamente mintió.

En la nota de La Nación, la del presente, Marín firmó: "Lo primero que hice en mi gestión fue deshacer el Fútbol Para Todos".

Evidentemente, Marín sufre algún problema de memoria, porque durante su gestión el Fútbol Para Todos siguió un año más. Con una excusa, en julio de 2016 Marín anunció que se terminaba el fútbol gratis

Es más, una de las personas que más saben de fútbol y televisión, Horacio Gennari, contó algo que le aseguró en una reunión Fernando Marín: "Macri y yo creemos que la publicidad puede financiar perfectamente el costo de Fútbol Para Todos. Le expliqué que era imposible y le dejé cientos de análisis que demostraban lo contrario. Él y Macri decidieron (el primer año) seguir con Fútbol Para Todos. Luego, se dieron cuenta de la inviabilidad".

Sociedades Anónimas: el objetivo de Juntos por el Cambio

Blanquiceleste Blanquiceleste Télam

"Los socios deberían tener la oportunidad, por asamblea, de determinar si quieren que su club se transforme en una sociedad anónima o en una concesión temporaria, ¡si el objetivo es salvar al club!", sentenció Marín en La Nación.

El objetivo del macrismo es instalar las SA en el fútbol. Y hacerlo rápido, "el segundo tiempo lo requiere de ese modo", dicen los referentes opositores.

"Con el sentimiento no se come. Si vos no podés pagar los sueldos de los empleados y de los jugadores, si no tenés cancha auxiliar y en el vestuario nadás adentro de la mierda, se te cae el techo a pedazos, y debés una quiebra de más de 30 millones de dólares, ¿cómo hacés para que funcione?", declaró Marín. Así dejó a Racing su Sociedad Anónima, mejor descripción imposible.