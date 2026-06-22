Mala noticia para Alemania: pierde una de sus figuras por el resto del Mundial 2026
Uno de los defensores más importantes del plantel sufrió una lesión ligamentaria en el tobillo izquierdo y se perderá el resto del Mundial 2026 con Alemania.
Alemania recibió una noticia durísima en pleno Mundial 2026: Nico Schlotterbeck sufrió una lesión ligamentaria en el tobillo izquierdo y quedó descartado para lo que resta del torneo. El defensor de Borussia Dortmund había sido titular en los dos partidos del equipo de Julian Nagelsmann y venía de convertir un gol en la fase de grupos. Las alarmas se habían encendido durante el triunfo ante Costa de Marfil y, con el correr de las horas, el peor escenario terminó por confirmarse.
Schlotterbeck sufrió la rotura del ligamento colateral medial del tobillo izquierdo y no podrá volver a jugar en lo que queda del Mundial 2026. El defensor central de 26 años había arrancado como titular en los dos encuentros del seleccionado alemán y era una de las piezas importantes dentro del esquema. Incluso había convertido un gol en el partido ante Curazao, en una primera fase que mostraba a Alemania como uno de los equipos más sólidos del certamen.
La lesión se produjo durante el encuentro frente a Costa de Marfil, cuando Schlotterbeck chocó con Amad Diallo en el inicio del partido. Pese al dolor, recibió atención médica, tomó un analgésico y logró completar el primer tiempo. Sin embargo, en el entretiempo fue reemplazado y la segunda mitad la siguió desde el banco, mientras Antonio Rüdiger ingresaba en su lugar.
Nagelsmann ya lo había anticipado y Borussia Dortmund confirmó el parte médico
Tras el partido, el propio Julian Nagelsmann había dejado entrever que la situación no era alentadora. “Tiene algún problema con el ligamento colateral medial, aún no sé qué. Necesita hacerse una resonancia magnética. Lamentablemente, la cosa no pinta bien”, había dicho el entrenador en conferencia de prensa.
La confirmación llegó este lunes a través de las redes sociales de Borussia Dortmund, club dueño de su pase, que publicó el parte médico oficial. “Nico Schlotterbeck sufrió una lesión del ligamento colateral medial en el tobillo izquierdo durante el partido de la selección alemana contra Costa de Marfil. Estará varios meses fuera tanto para la DFB como para el Borussia Dortmund. ¡Estamos a tu lado, Schlotti!”, expresó la institución alemana.
La baja representa un golpe sensible para Alemania, aunque Nagelsmann ya tiene definido a su reemplazante natural. Antonio Rüdiger, que ingresó por Schlotterbeck ante Costa de Marfil, se perfila para ser titular en el próximo compromiso frente a Ecuador y conformar la zaga central junto a Jonathan Tah.
Ya clasificado a los 16avos de final, el seleccionado alemán deberá rearmar una defensa que pierde a uno de sus titulares en plena Copa del Mundo. Schlotterbeck, por su parte, no solo se despide del torneo con su selección, sino que también afrontará varios meses de recuperación en Borussia Dortmund.
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