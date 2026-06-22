Mala noticia para Alemania: pierde una de sus figuras por el resto del Mundial 2026

La confirmación llegó este lunes a través de las redes sociales de Borussia Dortmund, club dueño de su pase, que publicó el parte médico oficial. “Nico Schlotterbeck sufrió una lesión del ligamento colateral medial en el tobillo izquierdo durante el partido de la selección alemana contra Costa de Marfil. Estará varios meses fuera tanto para la DFB como para el Borussia Dortmund. ¡Estamos a tu lado, Schlotti!”, expresó la institución alemana.

La baja representa un golpe sensible para Alemania, aunque Nagelsmann ya tiene definido a su reemplazante natural. Antonio Rüdiger, que ingresó por Schlotterbeck ante Costa de Marfil, se perfila para ser titular en el próximo compromiso frente a Ecuador y conformar la zaga central junto a Jonathan Tah.

Ya clasificado a los 16avos de final, el seleccionado alemán deberá rearmar una defensa que pierde a uno de sus titulares en plena Copa del Mundo. Schlotterbeck, por su parte, no solo se despide del torneo con su selección, sino que también afrontará varios meses de recuperación en Borussia Dortmund.