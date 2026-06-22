Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Para que la selección de Sebastián Beccacece pueda terminar segunda del Grupo E, necesita vencer a Alemania y esperar que Costa de Marfil no le gane a Curazao. Si los marfileños empatan o pierden, Ecuador llegará a cuatro puntos y los superará en la tabla.

En caso de que Costa de Marfil también gane, el seleccionado sudamericano solo podría aspirar a avanzar como uno de los mejores terceros. Sin margen de error, Ecuador debe hacer un partido perfecto ante uno de los grandes candidatos si quiere soñar con la clasificación a la siguiente ronda del Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Formaciones de Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026

Ecuador: Galíndez; Preciado, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Estupiñán; Caicedo, Pedro Vite, Franco; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Alemania: Baumann; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

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