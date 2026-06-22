Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Los de Beccacece deben vencer al seleccionado bávaro y esperar que Costa de Marfil caiga ante Curazao para soñar con la clasificación. Descubrí todos los detalles en la nota.
Ecuador y Alemania se enfrentan este jueves, desde las 16 (hora de Argentina), en el MetLife Stadium de Nueva York, por la tercera fecha del Grupo E del Mundial 2026, en un duelo que marcará el desenlace de la zona para ambos seleccionados. El encuentro será televisado por DSports y Telefe.
El seleccionado bávaro llega con puntaje ideal luego de golear 7 a 1 a Curazao y remontar para vencer 2 a 1 a Costa de Marfil.
Ecuador, en cambio, suma apenas un punto tras caer 1 a 0 frente a los marfileños e igualar sin goles con Curazao, por lo que ocupa el tercer lugar del grupo y depende tanto de su resultado como de lo que ocurra en el otro encuentro de la jornada.
Para que la selección de Sebastián Beccacece pueda terminar segunda del Grupo E, necesita vencer a Alemania y esperar que Costa de Marfil no le gane a Curazao. Si los marfileños empatan o pierden, Ecuador llegará a cuatro puntos y los superará en la tabla.
En caso de que Costa de Marfil también gane, el seleccionado sudamericano solo podría aspirar a avanzar como uno de los mejores terceros. Sin margen de error, Ecuador debe hacer un partido perfecto ante uno de los grandes candidatos si quiere soñar con la clasificación a la siguiente ronda del Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
Formaciones de Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026
Ecuador: Galíndez; Preciado, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Estupiñán; Caicedo, Pedro Vite, Franco; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.
Alemania: Baumann; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. DT: Julian Nagelsmann.
Horario y televisación
- Hora: 17:00
- TV: DSports y Telefe
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: MetLife Stadium de Nueva York
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