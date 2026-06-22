Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: goles y resultado en vivo

¿Penal para la Argentina en el arranque?
Lo derribaron a Lautaro Martínez en el comienzo y el árbitro revisa la jugada en el VAR.
EN VIVOMundial 2026
El conjunto de Lionel Scaloni busca este lunes ratificar su gran debut y sellar el pasaje a 16vos de final con una fecha por disputarse.
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Tras el debut con goleada ante Argelia, la Selección Argentina buscará sellar la clasificación a 16vos de final este lunes cuando enfrente a Austria en Dallas, en el marco de la segunda fecha del Grupo J de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
El encuentro se juega desde las 14 horas de la Argentina en Dallas Stadium, con arbitraje de Amin Mohamed y televisación de TyC Sports, Telefe, DSports, Paramount+ y Disney+.
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