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Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: goles y resultado en vivo

Selección Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

Selección Argentina vs. Austria por el Mundial 2026
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Mundial 2026

El conjunto de Lionel Scaloni busca este lunes ratificar su gran debut y sellar el pasaje a 16vos de final con una fecha por disputarse.

- Por Nicolás Albanese

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EN VIVO

Tras el debut con goleada ante Argelia, la Selección Argentina buscará sellar la clasificación a 16vos de final este lunes cuando enfrente a Austria en Dallas, en el marco de la segunda fecha del Grupo J de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

El encuentro se juega desde las 14 horas de la Argentina en Dallas Stadium, con arbitraje de Amin Mohamed y televisación de TyC Sports, Telefe, DSports, Paramount+ y Disney+.

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Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

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¿Penal para la Argentina en el arranque?

Lo derribaron a Lautaro Martínez en el comienzo y el árbitro revisa la jugada en el VAR.

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YA JUEGA LA ARGENTINA EN DALLAS

La Selección Argentina enfrenta a Austria por la segunda fecha del certamen.

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Sonó el Himno Nacional Argentino

El Himno más hermoso del mundo fue entonado por los futbolistas argentinos en la previa al partido.

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Equipos a la cancha para el partido

Con Messi a la cabea, la Selección Argentina ingresa al campo de juego del Dallas Stadium.

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Argentina con equipo confirmado

Tal cual estaba previsto, la Selección Argentina tiene confirmado los 11. Seguí leyendo.

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Dibu Martínez a la cancha y explota el estadio

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Las costumbres se respetan: los caramelos de De Paul y Paredes

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Chiqui Tapia y su "costumbre" en la previa de los partidos

El presidente de AFA y una foto clave con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en la previa al choque contra Austria.

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A quién se cruzaría la Argentina en 16avos si sale primera

Más allá de los posibles adversarios inmediatos, también comienza a tomar forma el cuadro completo del Mundial. Si la Albiceleste logra quedarse con el primer puesto de su grupo, podría enfrentar en dieciseisavos al escolta de la zona liderada actualmente por España.

Luego, los cruces proyectan potenciales enfrentamientos frente a seleccionados como Paraguay, Australia, Irán o Egipto en las instancias siguientes. Recién en fases más avanzadas podrían aparecer potencias como Portugal, Brasil o Inglaterra.

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Nahuel Molina, el único cambio en el equipo argentino

Molina ingresa en lugar de Gonzalo Montiel, respecto al equipo titular del debut ante Argelia. En este sentido, Scaloni ratifica a Lautaro Martínez.

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Comienza la cobertura en vivo de minutouno.com

minutouno.com inicia la cobertura en vivo del partido de la Selección Argentina ante Austria por la segunda fecha del Mundial 2026.

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Cómo llega la Selección Argentina al cruce contra Austria

El conjunto de Lionel Scaloni llega embalado tras la goleada, con una actuación histórica de Lionel Messi, pero con algunas dudas respecto a la reacción anímica luego de lo que fue una semana signada por el escándalo en Luzu TV con una fake news sobre la salud de Jorge Messi.

En el plano futbolístico, y si bien el DT no confirmó el equipo, se descarta el cambio de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel, quien tuvo algunas complicaciones físicas. También hay algunas dudas de mitad de cancha en adelante, pero niveles: podrían salir Thiago Almada y Lautaro Martínez para los ingresos de Nicolás González y Julián Álvarez.

La base, en tanto, se mantendría, incluso con Facundo Medina, de buen partido, en la banda izquierda, a la espera de que Nicolás Tagliafico se encuentre pleno físicamente.

Enfrente se encuentra el conjunto europeo que también arrancó su participación en el Mundial 2026 con una holgada victoria, por 3-1, ante Jordania. Los comandados por Ralf Rangnick, histórico entrenador de la academia Red Bull que pasó por el Manchester United, están en la misma situación que Argentina: si ganan clasifican y para pasar como primeros deberán esperar que Argelia no venza a los asiáticos.

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Formaciones de Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Philipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer; Sasa Kaladjzic o Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

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Datos de Argentina vs. Austria

  • Hora: 14.00
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: Amin Mohamed (Egipto)
  • Estadio: Dallas Stadium

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