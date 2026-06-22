Imagen polémica: el gesto de Diego Godín que sacude a Uruguay en pleno Mundial 2026
La transmisión captó una reacción del excapitán de la Celeste y fue interpretado como una dura crítica hacia el presente del equipo de Marcelo Bielsa y rápidamente se volvió viral.
Uruguay atraviesa un momento delicado en el Mundial 2026 y una imagen registrada durante el empate 2-2 ante Cabo Verde terminó reflejando mejor que cualquier análisis el clima que rodea al seleccionado de Marcelo Bielsa. En los segundos finales del encuentro disputado en Miami, las cámaras enfocaron a Diego Godín y la reacción del histórico defensor no pasó desapercibida.
Mientras la Celeste se resignaba a sumar un nuevo empate que complicó seriamente sus aspiraciones en el Grupo H, el excapitán fue captado realizando un gesto que muchos interpretaron como una crítica directa al rendimiento y la actitud del equipo. La secuencia mostró al exdefensor mordiéndose uno de sus dedos, en una imagen que para gran parte de los hinchas simbolizó la falta de agresividad competitiva de este seleccionado uruguayo.
La escena se volvió todavía más contundente porque, inmediatamente después de ese movimiento, pareció pronunciar una frase que fue leída por numerosos usuarios en redes sociales como una referencia a que a los actuales futbolistas "no les da". Aunque no existe una confirmación oficial sobre lo que dijo exactamente, la interpretación se expandió rápidamente y generó un intenso debate entre periodistas, ex jugadores e hinchas.
No se trata de cualquier voz dentro del fútbol uruguayo: Godín fue durante años el gran líder de una generación histórica. Capitán, referente y símbolo del seleccionado que devolvió a Uruguay a los primeros planos internacionales, construyó su legado a partir de una característica que siempre identificó a la Celeste: la competitividad. Por eso mismo, cualquier gesto suyo adquiere un peso especial cuando se refiere al presente del equipo.
El contexto ayuda a comprender la repercusión que tuvo la imagen. Uruguay llegaba obligado a ganar después del empate en su debut frente a Arabia Saudita. El partido ante Cabo Verde aparecía como una oportunidad ideal para encaminar la clasificación, pero el conjunto dirigido por Bielsa volvió a mostrar problemas para sostener los resultados y terminó dejando escapar puntos fundamentales.
Aunque tuvo momentos de dominio y generó situaciones para quedarse con la victoria, también cometió errores que permitieron la reacción del seleccionado africano. El empate dejó a la Celeste en una posición incómoda. Ahora deberá jugarse gran parte de sus posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final nada menos que frente a España, uno de los candidatos del torneo y líder del grupo tras su contundente victoria sobre Arabia Saudita.
La sensación de oportunidad perdida se instaló rápidamente en el entorno uruguayo y la imagen de Godín terminó convirtiéndose en una especie de símbolo de esa frustración. Las redes sociales amplificaron la secuencia en cuestión de minutos. Muchos usuarios interpretaron el gesto como una referencia a la tradicional "garra charrúa", una característica histórica que identificó a los mejores equipos uruguayos y que, según algunos críticos, no se está viendo en esta versión del seleccionado.
¿Qué había dicho Diego Godín antes del duelo contra Cabo Verde?
“Ojalá Uruguay gane el siguiente partido [ante Cabo Verde]. Está todo muy parejo y muy competitivo. No hay nada fácil para nadie. Ojalá lleguemos al último partido del grupo con España definiendo quién es primero y quién es segundo. Sería lindo que el grupo se resuelva jugando”, afirmó.
Y agregó: “Vi a Cabo Verde muy organizado, ocupando bien los espacios, basculando rápido y siendo muy intenso. No dejó espacios. Vamos con toda la ilusión de un triunfo que es fundamental. Tenemos la responsabilidad y obligación de ganar”.
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