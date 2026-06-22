Imagen polémica: el gesto de Diego Godín que sacude a Uruguay en pleno Mundial 2026

No se trata de cualquier voz dentro del fútbol uruguayo: Godín fue durante años el gran líder de una generación histórica. Capitán, referente y símbolo del seleccionado que devolvió a Uruguay a los primeros planos internacionales, construyó su legado a partir de una característica que siempre identificó a la Celeste: la competitividad. Por eso mismo, cualquier gesto suyo adquiere un peso especial cuando se refiere al presente del equipo.

El contexto ayuda a comprender la repercusión que tuvo la imagen. Uruguay llegaba obligado a ganar después del empate en su debut frente a Arabia Saudita. El partido ante Cabo Verde aparecía como una oportunidad ideal para encaminar la clasificación, pero el conjunto dirigido por Bielsa volvió a mostrar problemas para sostener los resultados y terminó dejando escapar puntos fundamentales.

Diego Godín Luis Suárez

Aunque tuvo momentos de dominio y generó situaciones para quedarse con la victoria, también cometió errores que permitieron la reacción del seleccionado africano. El empate dejó a la Celeste en una posición incómoda. Ahora deberá jugarse gran parte de sus posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final nada menos que frente a España, uno de los candidatos del torneo y líder del grupo tras su contundente victoria sobre Arabia Saudita.

La sensación de oportunidad perdida se instaló rápidamente en el entorno uruguayo y la imagen de Godín terminó convirtiéndose en una especie de símbolo de esa frustración. Las redes sociales amplificaron la secuencia en cuestión de minutos. Muchos usuarios interpretaron el gesto como una referencia a la tradicional "garra charrúa", una característica histórica que identificó a los mejores equipos uruguayos y que, según algunos críticos, no se está viendo en esta versión del seleccionado.

Embed ¡Exclusiva con Diego Godín!



El excapitán de la Selección de Uruguay comparó a la generación dorada charrúa con la actual y también habló de Raúl Jiménez, a quien considera como un gran amigo.



@JACKIE_FELIX pic.twitter.com/6WZ81Sfg2y — FOX (@somos_FOX) June 18, 2026

¿Qué había dicho Diego Godín antes del duelo contra Cabo Verde?

“Ojalá Uruguay gane el siguiente partido [ante Cabo Verde]. Está todo muy parejo y muy competitivo. No hay nada fácil para nadie. Ojalá lleguemos al último partido del grupo con España definiendo quién es primero y quién es segundo. Sería lindo que el grupo se resuelva jugando”, afirmó.

Y agregó: “Vi a Cabo Verde muy organizado, ocupando bien los espacios, basculando rápido y siendo muy intenso. No dejó espacios. Vamos con toda la ilusión de un triunfo que es fundamental. Tenemos la responsabilidad y obligación de ganar”.